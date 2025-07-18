Hükümet, kamu işçileri için üçüncü zam teklifini açıkladı

Son dakika gelişmesi... 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümet, kamu işçileri için üçüncü ve son teklifini açıkladı.

Kamuda çalışan 600 binden fazla işçiyi kapsayan protokol çerçevesinde hükümetin sunduğu yeni teklifte;

İlk 6 ay için yüzde 24,

İkinci 6 ay için gerçekleşen enflasyon,

2026’nın her iki dönemi için de gerçekleşen enflasyon oranında zam önerildi.

İLK TEKLİF YÜZDE 16'YDI

Toplu sözleşme süreci, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS) ile işçi sendikaları Türk-İş ve Hak-İş arasında yürütülüyor.

Sendikalar, Şubat ayında birinci 6 ay için yüzde 50 zam teklifi sunmuştu. Kamu tarafı ise ilk teklifini aylar sonra açıklamış ve yüzde 16 zam önermişti. İkinci teklif yüzde 17’ye yükseltilmişti.

GREV Mİ GELİYOR?

Son teklifin açıklanmasının ardından gözler sendikalara çevrildi. Hak-İş, “Sürecin barışçıl çözümlenmesini istiyoruz” açıklamasını yaparken, Türk-İş ise grev seçeneğini gündeme getirdi.

Görüşmelere ilişkin yeni açıklamaların gün içinde gelmesi bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor…