Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin sınırında ve yanı başında bir terör devletinin kurulmasına göz yummasını beklemek, izin vermesini beklemek akıl karı değildir." dedi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin sınırında ve yanı başında bir terör devletinin kurulmasına göz yummasını beklemek, izin vermesini beklemek akıl karı değildir." dedi.



"BUNLARIN TAMAMI YALAN"



Bozdağ, "Bu harekatın hedefi Kürt kardeşlerimiz değildir. PKK terör örgütü ve Türkiye'nin aleyhine çalışan başkaca terör örgütleri ve uluslararası karanlık çevreler; 'Türkler, Kürtleri öldürüyor' şeklinde haberler yapıyorlar, 'sivillere vuruyor' şeklinde haberler yapıyorlar. Bunların tamamı yalan haberlerdir. Türkiye, Kürt kardeşlerimizin de devletidir." diye konuştu.



Zeytin Dalı Harekatına dair konuşan Bekir Bozdağ, "Türkiye, uluslararası toplumun eleştirilerinden çekindiği için değil doğru olduğuna inandığı, inancının, ahlakının, ordu geleneğinin kendisine emri olduğu için sivilleri korumaktadır, onların kılına zarar gelmemesi için büyük bir dikkat, itina ve hassasiyet göstermektedir. Kılı kırk yaran bir dikkatle operasyon sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.



Harekatın başarıya ulaştıktan sonra Türkiye'nin oradan ayrılacağını söyleyen Bozdağ, Türkiye'nin işgalci olmadığını, bölgede kalıcı hiç olmadığını kaydetti.



Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ne kadar sürecek? Herkes bunu tartışıyor. Biz çok net söylüyoruz. 'Sınırlı olsun, süreli olsun' diyenlere de net söylüyoruz. Zaten bu harekat sınırlı bir harekat. Kapsamı belli bir harekat. Nedir? Kapsamı Afrin bölgesinin sınırları içerisindeki terör örgütleri ve teröristlerdir. Yani bu bölgedir. Ne kadar sürecek? O da bu bölgedeki terör örgütleri ve son terörist etkisiz hale getirilinceye, bölgede huzur ve güven ve istikrar sağlanıncaya kadar oradaki insanlar barışın ve hürriyetin tadını tadıncaya kadar, bu devam edecektir" diye konuştu.



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