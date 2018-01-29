banner968
YouTube'ta tehlike: Siz video izlerken meğer...
YouTube'ta tehlike: Siz video izlerken meğer...
Emniyetten 'FETÖ'nün ideolojisi' raporu
Emniyetten 'FETÖ'nün ideolojisi' raporu
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Dev bankalara büyük ceza geliyor
Dev bankalara büyük ceza geliyor

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan Afrin açıklaması: Bunların tamamı yalan

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin sınırında ve yanı başında bir terör devletinin kurulmasına göz yummasını beklemek, izin vermesini beklemek akıl karı değildir." dedi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan Afrin açıklaması: Bunların tamamı yalan

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin sınırında ve yanı başında bir terör devletinin kurulmasına göz yummasını beklemek, izin vermesini beklemek akıl karı değildir." dedi.

"BUNLARIN TAMAMI YALAN"

Bozdağ, "Bu harekatın hedefi Kürt kardeşlerimiz değildir. PKK terör örgütü ve Türkiye'nin aleyhine çalışan başkaca terör örgütleri ve uluslararası karanlık çevreler; 'Türkler, Kürtleri öldürüyor' şeklinde haberler yapıyorlar, 'sivillere vuruyor' şeklinde haberler yapıyorlar. Bunların tamamı yalan haberlerdir. Türkiye, Kürt kardeşlerimizin de devletidir." diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatına dair konuşan Bekir Bozdağ, "Türkiye, uluslararası toplumun eleştirilerinden çekindiği için değil doğru olduğuna inandığı, inancının, ahlakının, ordu geleneğinin kendisine emri olduğu için sivilleri korumaktadır, onların kılına zarar gelmemesi için büyük bir dikkat, itina ve hassasiyet göstermektedir. Kılı kırk yaran bir dikkatle operasyon sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Harekatın başarıya ulaştıktan sonra Türkiye'nin oradan ayrılacağını söyleyen Bozdağ, Türkiye'nin işgalci olmadığını, bölgede kalıcı hiç olmadığını kaydetti.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ne kadar sürecek? Herkes bunu tartışıyor. Biz çok net söylüyoruz. 'Sınırlı olsun, süreli olsun' diyenlere de net söylüyoruz. Zaten bu harekat sınırlı bir harekat. Kapsamı belli bir harekat. Nedir? Kapsamı Afrin bölgesinin sınırları içerisindeki terör örgütleri ve teröristlerdir. Yani bu bölgedir. Ne kadar sürecek? O da bu bölgedeki terör örgütleri ve son terörist etkisiz hale getirilinceye, bölgede huzur ve güven ve istikrar sağlanıncaya kadar oradaki insanlar barışın ve hürriyetin tadını tadıncaya kadar, bu devam edecektir" diye konuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bekir bozdağ #türkiye
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.