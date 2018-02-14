Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "ABD, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütleri konusunda Türkiye’yi oyalamaktan vazgeçmeli" dedi. Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı sonucunda: Bölgeyi terörden arındıracağız. Ülkemizin, sınırımızın ve bölgenin güvenliğini sağlayacağız. Sınırımız boyunca kurulması planlanan terör koridoru ve terörün devletleştirilmesi projesini çökerteceğiz." ifadelerini kullandı

Başbakan Yardımcısı, Hükümet Sözcüsü ve AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, terörle mücadele ve ABD'ye dair açıklamalar yaptı.



Bozdağ şunları belirtti:



"1)Zeytin Dalı Harekatı sonucunda:



Bölgeyi terörden arındıracağız.



Ülkemizin, sınırımızın ve bölgenin güvenliğini sağlayacağız.



Sınırımız boyunca kurulması planlanan terör koridoru ve terörün devletleştirilmesi projesini çökerteceğiz.



2)PKK/KCK/PYD ve YPG’nin Kuzey Suriye’de etnik ve ideolojik temizlik yapmasına,bölgenin demografik yapısını değiştirmesine ve yeni göçlere engel olacağız.



Sınırımız boyunca Sınır Güvenlik Gücü kılıfı altında terörist ordusu ve terör devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz.



3)Sınırımızın ve bölgenin güvenliğini sağlayacağız.



Afrin bölgesindeki Kürt,Türkmen ve Arap kardeşlerimizi terör örgütlerinin baskısı ve zulmünden kurtaracağız.



Bölgede barış,huzur, güven ve istikrar ortamını yeniden tesis edeceğiz.



Can/mal emniyetini temin ve tahkim edeceğiz.



4)Bu nedenlerle ABD,

PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütleri konusunda Türkiye’yi oyalamaktan vazgeçmeli;



isim veya tabela değişikliği ile terör örgütlerini ve teröristleri gizleyemeyeceğini,bu suretle gerçeği değiştiremeyeceğini ve kimseyi aldatamayacağını bilmeli;



5)PYD ve YPG’nin terör örgütü olduğunu amasız/fakatsız kabul etmeli;



terör örgütleriyle işbirliğini ve terör örgütlerine verdiği eğitim,

donatım,silah,mühimmat,araç,gereç ve diğer bilumum desteklerini sonlandırmalı;



terör örgütlerine verdiği silahları toplamalı;



6)PYD/YPG terör örgütleriyle işbirliğinin ve bunlara desteklerinin sebeplerini anlatarak Türkiye’yi iknayı bırakmalı;



Türkiye’ye verdiği sözleri tutmalı;



Türkiye’yi anlamalı;



Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehlike,tehdit,saldırı ve diğer riskleri görmeli ve kabul etmeli;



7)ahde vefası olan bir müttefik gibi hareket etmeli;



Türkiye’yi rahatsız eden eylem ve söylemlerden vazgeçmeli;



kendini Türkiye’nin yerine koymalı ve yaptıklarını bir de bu zaviyeden ele malıdır.



Bunların yapılmaması halinde yapılacak herşey, zaman ve emek kaybıdır."



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