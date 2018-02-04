Abdullah Ağar, Twitter'da paylaştı
Abdullah Ağar, Twitter'da paylaştı
TSK: Terör örgütüne ait 5 hedef imha edildi
TSK: Terör örgütüne ait 5 hedef imha edildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 asker şehit oldu
Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 asker şehit oldu
CHP Genel Başkanı belli oldu
CHP Genel Başkanı belli oldu

Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Şimdiye kadar 932 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 16. gün. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nda şimdiye kadar 932 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Şimdiye kadar 932 terörist etkisiz hale getirildi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında Zeytin Dalı Harekatı'nda şimdiye kadar 932 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Etiketler; #Hükümet Sözcüsü Bozdağ #tsk #afrin #zeytin dalı harekatı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.