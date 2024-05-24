"Hükümete darbe" soruşturmasında önemli bilgiler ortaya çıktı! Siyaetçilerin dosyaya dahil edilmesine o isim onay vermiş

Ankara Emniyeti'ne yönelik "Hükümete darbe" iddiasıyla başlatılan soruşturmanın kilit ismi Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Şevket Demircan'ın ifadesi ortaya çıktı. Şevket Demircan, hükümetten bazı isimlerin soruşturmaya dahil edilmek istenmesinin, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç'in onayıyla yapıldığını söyledi.

Demircan'ın ifadeleri 84 sayfalık müfettiş raporunda yer aldı. Demircan'a gizli tanık Serdar Sertçelik ile yaptığı görüşme soruldu. Demircan o isimlerin Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olduğunu söyledi.

Demircan, "ilgili makamlar kim" sorusuna da verdiği yanıtta da Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç'i işaret etti. Demircan, "Benim ilgili makamlardan kastettiğim Şube Müdürüm Kerem Gökay Öner, İl Emniyet Müdür yardımcımız Murat Çelik, İl Emniyet Müdürümüz Engin Dinç'tir" dedi.

Müfettişler ses kayıtlarında herhangi bir oynamanın yapılmadığını da tespit etti. Demircan'a "MHP ile ilgili de patlat, geç" ifadelerinin ne anlama geldiği ise sorulmadı.

AYHAN BORA KAPLAN'IN DOSYASININ CEVHERİ GÜVEN'E SIZDIRILMASI

Öte yandan FETÖ'cü Cevheri Güven'e Ayhan Bora Kaplan davası dosyasını sızdıran polis memuru Serkan Dinçer'in, Engin Dinç ile olan bağı dikket çekiyor. Dinç, Serkan Dinçer'i Trabzon İstihbarat Şube Müdürü iken tanıdı. Dinçer'i 2013’te İstihbarat Daire Başkanı olduğunda Siber Şube’ye getirdi. Sonrasında Narkotik Şube’ye geçirdi.

Şu an tutuklu olan Serkan Dinçer'in Kaplan’ın ifadesini ve dosyasını 20 Eylül 2023’te e-posta üzerinden FETÖ’cü Cevheri Güven’e yolladığı ortaya çıkmıştı.