Meslek örgütleri ve sendikalardan Tarımda Milli Birlik Projesi'ne ilişkin kritik uyarılar geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sözünü ettiği “Tarımda Milli Birlik Projesi”nin ayrıntıları ortaya çıkmıştı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rapor sunulduğu öne sürülmüştü. Rapora göre, Türkiye’nin tarımı, yüzde 50 hissesi özel sektöre verilecek olan Semerat Holding’e devredileceği iddia edilmişti.
Projenin tanıtımı ise belirlenen tarihte olmadı. Projenin ilgili yetkililerden görüş alınarak tekrar hazırlanacağı ifade edildi.
Meslek Örgütleri ise projeye ilişkin uyardı. Ziraat Mühendisleri, Gıda Mühendisleri, Kimya Mühendisleri Odası, Tarım Orman-İş, Tarım Orkam-Sen, Tüketici Hakları Derneği ve Türkiye Ziraatçılar Derneği ortak açıklama yaptı.
Ortak açıklamayı Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör okudu.
Güngör, projenin mevcut haliyle tarımın sorunlarına çözüm getirmeyeceğini ifade etti.
Güngör, çözüm önerilerini sıraladı.
HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr
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