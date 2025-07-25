Hükümete yakın GENAR anketinde çarpıcı sonuç! Ekonomi yönetimine güven düşük çıktı

Hükümete yakınlığıyla bilinen GENAR Araştırmanın Temmuz anketinde katılımcılara ekonomi yönetimine güven soruldu. Ankette, "ekonomi yönetimine hiç güvenmiyorum" diyenlerin oranı yüzde 26 olarak kaydedildi. "Çok güveniyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 4,1'de kaldı.

Hükümete yakınlığıyla bilinen GENAR Araştırmanın Temmuz ayında yaptığı anketin çarpıcı sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.



İhsan Aktaş'ın sahibi olduğu GENAR Araştırma şirketi katılımcılara ekonomi yönetimine duydukları güveni sordu.



Ankette, "ekonomi yönetimine hiç güvenmiyorum" diyenlerin oranı yüzde 26 olurken, "güvenmiyorum" diyenler yüzde 29,2 ile ilk sırada yer aldı. "Ne güveniyorum ne güvenmiyorum" diyenlerin oranı yüzde 19,9, "güveniyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 20,8 olarak belirlendi. "Çok güveniyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 4,1’de kaldı.



Ekonomiyle ilgili kararlarda en etkili unsurun ne olduğu da sorgulandı. Katılımcıların yüzde 46,3’ü enflasyonu birinci sıraya koydu. Bunu yüzde 20,4 ile işsizlik riski, yüzde 17,1 ile faiz takip etti.

Öte yandan İhsan Aktaş'ın da yazarı olduğu Yeni Şafak Gazetesi son zamanlarda ekonomi yönetimini eleştiren manşetlerle okuyucusunun karşısına çıkıyor.