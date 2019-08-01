Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği toplu sözleşme pazarlığında ilk görüşme tamamlandı. Taraflar görüşme öncesi karşılıklı açıklamalar yaptı. Hükümet "Makul bir sonuç tesis edeceğiz” mesajı verdi. Memur Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl ise yüzde 6+6 zam teklifini yineledi. Hükümetin zam teklifi 16 Ağustos'ta açıklanacak. Toplu sözleşme müzakerelerinin 20 Ağustos'ta sonuçlanması bekleniyor.

Memur ve memur emeklilerinin zam pazarlığı başladı5 milyona yakın kamu emekçisinin gözü 1 Ağustos'ta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaydı. Taraflar bir araya geldi. İlk açıklamayı bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptı, "makul sonuç" mesajı verdi.Bakanın konuşmasından sonra toplu sözleşmede yetkili sendika Memur Sen’in Genel Başkanı Ali Yalçın söz aldı.Memur Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl ise yüzde 6+6 zam teklif etmişti. Birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl ise yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu. Yalçın kamu görevlilerinin isteklerini de sıraladı.Toplu sözleşme görüşmelerinde ve imza yetkisi bulunmayan Türkiye Kamu-Sen de masadaydı.Açıklamayı, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci yaptı. Kahveci enflasyona dikkat çekti.Konfederasyon temsilciler masada 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personellere kadro konusunu da gündeme getirdi. Hükümete sözleşmeli personellerin kadroya alınması için çağrı yapıldı.Öte yandan Birleşik Kamu-İş de görüşmeler öncesinde Bakanlık önünde basın açıklaması yapıldı.