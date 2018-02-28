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Hükümetten 28 Şubat açıklamaları

Hükümetten, 28 Şubat'ın yıldönümünde Ergenekon ve Balyoz tertiplerine sahip çıkan açıklamalar geldi. AKP Sözcüsü Mahir Ünal davaların 28 Şubat'ın bir yüzleşmesi olduğunu söyledi. Başbakan Binali Yıldırım ise "En ağır cezayı alacaklar, kimsenin şüphesi olmasın" diyerek hala devam eden 28 Şubat davasına müdahale etti.

Hükümetten 28 Şubat açıklamaları

AKP kurmayları yaptıkları açıklamalarla Amerika'ya karşı atılan tarihi adımlardan biri olan 28 Şubat'ı hedef aldı, Ergenekon ve Balyoz kumpaslarına da sahip çıktı.

Başbakan Binali Yıldırım 28 Şubat'ın yıldönümünde yaptığı konuşmada süreci devam eden 28 Şubat davasına gönderme yaptı. "hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar" diyerek adeta  davaya müdahale etti.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal ise FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz kumpaslarına sahip çıktı. Kumpaslar için "28 Şubat'ın bir yüzleşmesiydi ancak FETÖ tarafından kumpasa dönüştü" dedi. 

FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz davalarını sulandırdığını söyleyen Ünal, Türk Ordusuna karşı kurulan kumpasa da sahip çıkmış oldu. 


ulusal.com.tr


 

Etiketler; #28 şubat
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