Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı ile ilgili "Bu bir birleşme değil ortak hareket" dedi. Kurtulmuş, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili "Sayın Gül aday çıkmaz" diye konuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 24 TV'de Melik Yiğitel'in sorularını yanıtladı.



CUMHUR İTTİFAKI



Cumhur İttifakı'na dair konuşan Kurtulmuş, ittifakın Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi.



Kurtulmuş, "Bu bir birleşme değil ortak hareket" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) koalisyon eleştirisiyle ilgili konuşan Kurtulmuş, "Koalisyon olmayacak, seçim akşamı hükümet belli olacak" bilgisini paylaştı.



"Birbirine yakın partiler arasında birlik oluşuyor" ifadelerini kullanan Bakan Kurtulmuş, geçmişte de bu tür ittifakların yapıldığını aktardı.



AKP ve MHP tabanlarının birbirine yakın olduğunu belirten Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi'nin ittifaka katılmasının faydalı olacağını savundu.



Kurtulmuş, "BBP ititfaka sıcak bakıyor, bunu biliyoruz" dedi.



CHP-HDP



"CHP-HDP yöneticileri bir hareket etse de CHP'de seçmen profili HDP'ye sıcak bakmıyor" diye konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı hesabına dair "Kaydadeğer bir açıklama değil" diye konuştu.



İttifakın ana konusunun Türkiye'nin bekası olduğunu söyleyen Numan Kurtulmuş, "100 bin kişi bir araya gelip adayları artırabilir. Cumhurbaşkanı, birinci turda seçilir" şeklinde konuştu.



ABDULLAH GÜL



Bakan Kurtulmuş, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili "Sayın Gül aday çıkmaz" ifadelerini kullandı.



AFRİN



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Afrin'de esas mesele büyük senaryoyu görmek. Suriye'de piyonlar üzerinden kirli bir vekalet savaşı yürütülüyor. Türkiye, bir beka savaşı veriyor. Türkiye'ye karşı maşaların kullanılmasına izin vermeyeceğiz, Ortadoğu labirent gibi masa başında oyuna benzemez. Önceliğimiz, Türkiye'nin milli çıkarları." ifadelerini sözlerine ekledi.



TÜRKİYE'NİN TURİZM GELİRLERİ



Türkiye'nin turizm gelirleriyle ilgili konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş "Yüzde 70'e varan bir artış söz konusu. 2015-16'da turizmde dip yaptık, 2017'de gelirlerimiz arttı. 2018'de 38 milyon turist bekliyoruz" bilgilerini paylaştı.



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