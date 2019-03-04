Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tedbirler almalıyız. Özellikle Erzincan'dan Marmara'ya uzanan hat, şu an büyük tehlike arz ediyor" dedi

"Tedbirler almalıyız. Özellikle Erzincan'dan Marmara'ya uzanan hat, şu an büyük tehlike arz ediyor. İşte bu noktada kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız 2012'de büyük bir ufuk örneği ortaya koyarak kentsel dönüşüm çalışmasını başlattı. Bedeli ne olursa olsun, dönüşümü tamamlama sözü verdi. Biz de gecemizi gündüzümüze katarak depreme karşı ülkemizi hazırlamaya çalışıyoruz. Tespitlerimize göre ülkemizde yenilenmesi gereken 6,7 milyon sağlıksız konut var. İnşallah kentsel dönüşüm çalışmaları ile yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. 5 yılda 1 milyon 500 bin konut olmak üzere bu dönüşüm sürecini hızlandırmak istiyoruz."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçileceğini dile getiren Kurum,ifadelerini kullandı.