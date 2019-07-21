Hükümetten emeklilik açıklaması - 21 Temmuz 2019 Pazar son dakika emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yanıtlanması istemiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a, “Halen en düşük emekli maaşı ne kadardır? Kaç kişinin emekli aylığı bin liranın altındadır? Kaç kişi asgari ücret altında emekli aylığı almaktadır? Enflasyondaki artışın emekli aylıklarına yansıtılması düşünülmekte midir? 1 Ağustos 2018 tarihinden sonra emekli aylıklarının en az bin liraya tamamlanmasına yönelik çalışma yapılmakta mıdır? Yapıldı ise kaç kişi bu düzenlemeden yararlanmıştır?” şeklindeki sorularını yöneltti. Gürer’in yazılı soru önergesine yanıt veren Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, emekli, dul ve yetimlere ödenmekte olan aylıkların, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 55 inci maddesi gereği her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllık tüketici fiyatları genel endeksindeki değişim oranı kadar artırıldığını söyledi. Bakan Selçuk, memur emeklilerinin aylıklarının ise, Toplu Sözleşme görüşmeleri sonucunda tespit edilen artış oranları/katsayılarnın esas alınarak artırılmakta olduğunu, enflasyon farkının oluşması halinde ise ayrıca artış uygulandığı bilgisini verdi. İşte ayrıntılar

CHP Niğde Milletvekili ve Emek Büroları Merkez Yöneticisi Ömer Fethi Gürer’in Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle yönetmiş olduğu, ‘En düşük emekli maaşına ve emekli maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin’ yazılı soru önergesine Bakan Selçuk’tan yanıt geldi.



CHP'Lİ GÜRER'DEN BAKAN SELÇUK'A EMEKLİLİKLE İLGİLİ SORULAR



Emeklilerin çok zor koşullarda yaşamlarını sürdürdüğünü ve aldıkları maaşlarda iyileştirmenin ihtiyaç olduğunu ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yanıtlanması istemiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a, “Halen en düşük emekli maaşı ne kadardır? Kaç kişinin emekli aylığı bin liranın altındadır? Kaç kişi asgari ücret altında emekli aylığı almaktadır? Enflasyondaki artışın emekli aylıklarına yansıtılması düşünülmekte midir? 1 Ağustos 2018 tarihinden sonra emekli aylıklarının en az bin liraya tamamlanmasına yönelik çalışma yapılmakta mıdır? Yapıldı ise kaç kişi bu düzenlemeden yararlanmıştır?” şeklindeki sorularını yöneltti.



ÇALIŞMA BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN EMEKLİLİK AÇIKLAMASI



CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesine yanıt veren Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, emekli, dul ve yetimlere ödenmekte olan aylıkların, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 55 inci maddesi gereği her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllık tüketici fiyatları genel endeksindeki değişim oranı kadar artırıldığını söyledi.



Bakan Selçuk, memur emeklilerinin aylıklarının ise, Toplu Sözleşme görüşmeleri sonucunda tespit edilen artış oranları/katsayılarnın esas alınarak artırılmakta olduğunu, enflasyon farkının oluşması halinde ise ayrıca artış uygulandığı bilgisini verdi.



Bakan Zehra Zümrüt Selçuk şöyle devam etti:



"2003 yılından başlamak üzere gerek seyyanen, gerekse oransal yapılan artışlarla emeklilere büyüyen ve gelişen ülke ekonomisinden pay verilmesi sağlanmıştır. 2002-2018 dönemi arasında emekli aylıklarına enflasyonun üzerinde reel olarak artış sağlanmıştır. En düşük emekli aylığının 1000 TL'den az olmaması hususu ilk kez 1. 100 Günlük Eylem Planında yer almıştır. Bu kapsamda 30 Kasım 2018 tarihinde milletvekilleri tarafından kanun teklifi verilmiş ve teklif 17 Ocak 2019 tarihinde kanunlaşmıştır. Hâlihazırda, 5510 sayılı Kanun'un Ek 19 uncu maddesi uyarınca, en düşük emekli maaşı 1.000'den az olamamaktadır"



CHP'Lİ GÜRER'DEN TEPKİ



İntibak düzenlemesi ile emekli maaşlarının eşitlenmesi gerektiğini vurgulayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "2000 öncesi emekli olan, 2000-2008 arasında emekli olan ve 2008’den sonra emekli olan üç grup vardır. İntibak düzenlemesi ile emekli maaşları düzenlenmelidir. Aylık Bağlama Oranları yukarı değil aşağı doğru gitmektedir. Emekli, açlık sınırı altında maaş almaktadır. Bakanlık, emeklilerin sorunlarını çözecek bir yaklaşımla sorunlara eğilmelidir. Emeklilere gıda ve yakacak desteği de sağlanmalıdır. Emekli yokluk içindedir. AKP iktidarı emeklinin sorunlarını görmezden gelmektedir" dedi.



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