Hükümetten erken emeklilik kararı - 29 Haziran 2019 Cumartesi son dakika emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri

Çıraklık dönemi ile staj dönemi sigortalarının tamamıyla SGK Sosyal Güvenlik Kurumu staj sigorta SSK başlangıcı sayılmasını çok sayıda mağdur istiyor! Düzenleme yapılıyor mu? Star gazetesinin haberinde "Yüz binlerce kişiye erken emekliliğin yolunu açacak, tasarı Meclis’e geliyor. Kanun teklifine göre, çıraklık ve staj süreleri de emeklilik hesabına dahil edilecek." ifadeleri yer aldı.

Star gazetesi, "Erken emeklilik için yeni fırsat! Tasarı Meclis’e geliyor" başlıklı bir haber duyurdu.



Star gazetesinde Güneş gazetesine dayandırılarak yer alan haber şu şekilde:



"SGK’nın mevzuatına göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler için staj döneminde, iş kazası ve meslek hastalığıyla hastalık sigortası hükümleri uygulanıyor. Ayrıca bunlar SSK (4/1-a) kapsamında sigortalı sayılıyor. Fakat stajyer ve çıraklık sigortası her ne kadar SSK kapsamında olsa da, emekliliğe yarayan yaşlılık-malullük ve ölüm sigortaları kapsamının dışında tutuluyor. Bu sebeple staj ve çıraklık süresi, emeklilik hesabında dikkate alınmıyor.



KANUN TEKLİFİ HAZIRLANIYOR, MECLİS'E GELECEK



Edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili bir kanun teklifi hazırlanıyor. Tasarı kısa sürede Meclis’e gelecek. Teklife göre, stajyer ve çırakların erken emekli olması için 2 yol bulunuyor. Birincisi stajyer ve çırakların çalışma başlangıçlarının doğrudan emeklilik başlangıcı kabul edilmesi. İkincisi ise staj ve çıraklıkta geçen süreye, askerlikte olduğu gibi borçlanma hakkının verilmesi. Sözü edilen 2 kanun teklifinden biri kabul edilir ve yasalaşma imkânı olursa, 2000 yılı öncesinde stajyer ya da çırak olarak çalışan yüz binlerce kişi erken emeklilik fırsatını yakalamış olacak.



YARGITAY KARARI VAR



Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 6 Nisan 2016 tarihinde verdiği 2016/481 sayılı kararı (Esas no: 2014/10-454), Almanya’daki gurbetçilere, mesleki eğitim gördükleri dönemde yatırılan zorunlu primlerin sigortalılık başlangıcı olarak kabul edilmesini sağladı. Böylece gurbetçiler, borçlandıkları takdirde daha erken emekli olabiliyor."



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