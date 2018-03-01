Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, erken seçim açıklaması yaptı. Bozdağ, "Hükümetin kararı çok açık. Seçim vaktinde olacak" dedi. Bozdağ, TRT'deki şarkı yasaklarına dair de konuştu. Bekir Bozdağ, BM'nin kararıyla ilgili "Asıl ABD yetkilileri kararı iyi okusun" dedi. 28 Şubat ile ilgili operasyon yapılıp yapılmayacağı sorulan Bozdağ, "Değerlendirecek olan adli makamlardır" ifadelerini kullandı

ERKEN SEÇİM



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü



Bozdağ, "Erken seçim yoktur, vaktinde seçim vardır. Bunu daha kaç defa tekrar edeceğiz. Yok diyoruz, yok diyoruz, yok diyoruz. AK Parti'nin geleneğinde vaktinde seçim vardır. Bu geleneğe alışmayanlar, bu geleneğe alışsalar iyi olur. Seçim vaktinde olacaktır. Herkes planını ona göre yapsın​" dedi.



TRT'DE ŞARKI YASAĞI



TRT'nin bazı şarkıları yasakladığı haberleriyle ilgili olarak konuşan Bozdağ, "Kanunlara göre sigara vs. bazı şeylerle ilgili tedbir alması terörün görevidir. Geçen yıl da , bir önceki yıl da aynısını yaptı. Bunu diğer televizyonların da yapması gerekiyor. Sanki ilk kez yapıyormuş gibi kamuoyuna takdim etmek kanun dışı sansür gibi takdim etmek ahlaksızlıktır. TRT görevini yapıyor" ifadelerini kullandı.



"ASIL ABD İYİ OKUSUN"



Bozdağ, ABD'den yapılan "BM ateşkes kararı tüm Suriye'yi kapsıyor, Türkiye iyi okumalı" açıklamasına tepki gösterdi, "Sayılan yerler arasında Afrin yok, Doğu Guta vs sayılıyor. Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı terör örgütlerinden bölgeyi arındırmak, barış istikrar ve güveni tesis etmek içindir. Başarıyla sürdürülmüştür, başarıyla sürecektir. Harekatta terör örgütlerine karşı mücadele yürütülmektedir. DEAŞ'a karşı da operasyon düzenliyoruz. Terör örgütünün iyisi kötüsü olmaz. Rengi, dili olmaz. PKK/YPG/PYD nasıl terör örgütüyse DEAŞ da terör örgütüdür. 'Benim menfaatim varsa ona karşı mücadele olmaz' diye bir şey yok. Bizim okumamız açıktır. Eminim Amerikan sözcüleri kendileri iyi okumuyor demektir. Bir daha okumalarında fayda var." açıklaması yaptı.



28 ŞUBAT



28 Şubat ile ilgili operasyon yapılıp yapılmayacağı sorulan Bozdağ, "Değerlendirecek olan adli makamlardır" ifadelerini kullandı.



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