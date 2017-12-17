Başbakan Yardımcı Recep Akdağ, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Akdağ, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Cumhur ittifakı’ önerisine değindi ve erken seçim iddiaları hakkında konuştu.

Başbakan Yardımcı Recep Akdağ, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Akdağ, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Cumhur ittifakı’ önerisine değindi ve erken seçim iddiaları hakkında konuştu.



Başbakan Yardımcı Akdağ, "Uzunca bir zamandır Devlet Bahçeli ile ve MHP ile bizim belli bir alanda ittifakımız var. Milli meselelerimizde, Türkiye'nin bekasını ilgilendiren hususlarda ittifak içerisindeyiz. Dolayısıyla seçimlerde de bu şekilde bir 'seçim ittifakı' denebilecek bir hususta çalışma yapılabilir" dedi.



Erken seçimle ilgili de konuşan Akdağ, "Erken seçim neden olsun? Erken seçim bu ülkede ne zaman yapılır; siyaset buna ihtiyaç duyar, tıkanmıştır önü, hükümet kurulamıyordur, ekonomi kötüye gidiyordur, vs. mecbur kalırsınız erken seçim yaparsınız. Ama bugün son derece istikrarlı bir şekilde devam eden bir hükümet var. Böyle bir zamanda neden erken seçim yapılsın" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr