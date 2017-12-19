Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'deki Sarraf davası ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. "Dava fiilen çökmüş durumda" diyen Gül, çıkacak kararın paçavradan ibaret olduğunu söyledi. Gül, ABD'de yürütülen dava ile ilgili Türkiye'den resmi bir belge talebinde bulunulmadığını belirtti.

Kanal 24 canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği seçim ittifakıyla ilgili olarak uyum yasaları çerçevesinde çalışma yapılabileceğini söyledi.

"Kanunda engel söz konusu, bunun kalkması sandık için faydalı olabilir, bunlar değerlendirilen hususlar" diyen Gül, seçim barajıyla ilgili bir çalışmanın ise olmadığını aktardı.



ABD'de devam eden Sarraf davasına ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Gül, "Tanığının FETÖ'cü, hakiminin, savcısının FETÖ ile çalıştığı bir kurguyu izliyoruz, hukuk açısından trajedi olan bir dava komediye dönüştü. Türkiye'nin terörist olarak aradığı birisini siz mahkemede tanık olarak alıp maaşa bağlıyorsanız bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.



'ABD'DE ÇIKACAK KARAR PAÇAVRADAN İBARET'



"Dava fiilen çökmüş durumda" diyen Gül, çıkacak kararın paçavradan ibaret olduğunu söyledi. Gül, "ABD'deki dava için Adalet Bakanlığı nezdinden resmi bir belge gitmedi" dedi.

Gül, "ABD'deki davadan aleyhte bir karar çıkarsa, Türkiye egemen bir devlettir, bu mahkeme kararını kabul etmek mümkün değildir" diye konuştu.



Bakan Gül, FETÖ'nün yargıdan temizlenip temizlenmediğiyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:



'TEYAKKUZDA OLMAK LAZIM'



"Tamamen temizlendi bitmiştir, diyemeyiz. Bütün yargı mensuplarından eminiz, kanaatimiz tamdır ama (FETÖ kapsamında) soruşturması devam edenler var. FETÖ sonuçta bir taşeron, sahibi de var, o nedenle teyakkuzda olmak lazım."



Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği Man adası belgeleriyle ilgili, "FETÖ'den bağımsız olduğunu düşünmüyorum" dedi.



'ADİL ÖKSÜZ'ÜN ALMANYA'DA OLDUĞUNA İLİŞKİN BİLGİLER VAR'



Gül, Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair bir bilginin sorulması üzerine, "Bir kişinin herhangi bir ülkede olduğu bilgisi gelince mahkemelerimiz o konuyla ilgili uluslararası sözleşme kapsamında, o ülkeden iadesi ve tutuklanması için talepte bulunuyor. Adil Öksüz'ün de Almanya'da olduğuna ilişkin birtakım bilgiler ya da bulgular olması üzerine mahkeme, iade ve tutuklama talebiyle oradan istedi. Hükümetimiz talepte bulunmuştur" yanıtını verdi.



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