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Hükümetten flaş emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hamlesi! Ünlü araştırma şirketi başkanından son dakika emeklilikte yaşa takılma açıklamaları

Habertürk canlı yayınında konuşan Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, bir vatandaşla emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki sohbetini paylaştı. Daşdemir, "Önümüzdeki günlerde belki hükümetin bu konuda bir açıklama yapması mümkün olabilir. Buna ilişkin birtakım çalışmalar yapıldığını duyuyoruz zaman zaman. Belki bunu da duyarız yakın zamanda" dedi

Hükümetten flaş emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hamlesi! Ünlü araştırma şirketi başkanından son dakika emeklilikte yaşa takılma açıklamaları

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, Habertürk canlı yayınında bir vatandaşla emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin ettiği bir sohbeti anlattı.

Hilmi Daşdemir, şunları söyledi:

"Birisi geldi, konuşmak istedi. Biraz konuştuk. Kendisinin Van Çaldıranlı olduğunu söyledi ve 'Daha önce AK Parti seçmeniydim' dedi. 'HDP'ye de oy verdim' dedi. 'Bu seçimde vermedim' dedi. 'Neden?' dedim. 'EYT yüzünden' dedi. 

Çok ciddi taban var, beklenti de oluşmuş durumda. 'EYT konusunda bir adım atılmaması da bizi rahatsız etti' diyor. İstanbul açısından bakıldığı zaman, Türkiye genelinde de EYT ile ilgili ciddi kamuoyu oluştuğunu gözlemliyoruz. Bu tür konular, çözülebilir mi? Çözülebilirse Binali Yıldırım'ın hükümetle ilişkileri ve diğer süreçler açısından bakıldığı zaman bu tür konularda da bir uzlaşı yolu bulma noktasında da potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz ve önümüzdeki günlerde belki hükümetin bu konuda bir açıklama yapması mümkün olabilir. Buna ilişkin birtakım çalışmalar yapıldığını duyuyoruz zaman zaman. Belki bunu da duyarız yakın zamanda ve İstanbullunun özellikle düşük gelirli olanların hayatını etkileyebilecek ciddi şeyler bu anlamda vaatlerle de karşılaşabiliriz."

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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