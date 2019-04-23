Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, af konusuna dair açıklama yaptı. Gül, "Af değil ama infaz sürelerinde düzenleme konusunda çalışıyoruz. Toplumuzu ve adaleti rencide edici hiçbir şeye izin vermeyeceğiz. 'Yapanın yanına kar kalıyor' algısını ortadan kaldıracağız." dedi. Gül, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in Mısır'a kaçacağına yönelik iddiaları, "Dünyanın neresinde olursa olsun mücadele sürecek. FETÖ'cülerin enselerindeyiz. ABD'li heyet yerinde inceleme yaptı." ifadeleriyle değerlendirdi. İstanbul Kartal'da çöken binayla ilgili konuşan Bakan Gül, "Savcılığımız soruşturma başlattı. Kimin ihmali varsa cezasını çekecektir." diye konuştu

Son dakika haberleri...



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül şunları söyledi:



"KARTAL'DA ÇÖKEN BİNA



Savcılığımız soruşturma başlattı. Kimin ihmali varsa cezasını çekecektir.



ABD'NİN YAYINLADIĞI DÜNYA HARİTASI



Geçiştirilecek bir konu değil. Kabul edemeyiz. Dışişleri Bakanlığı bu konuda gereken adımları atıyor.



FETÖ ELEBAŞININ ABD'DEN İADESİ



Heyetimiz ABD'de bu konuları görüşüyor. Bu işin takipçisiyiz. Amerika'da bir çalışma grubumuz var bu işleri yürütüyor.



Şu anda heyetlerimiz Amerika'da, diğer konuları görüşüyorlar. Bizim iade talebimiz var. ABD'nin Türkiye'ye iade etmesi gerekir. Bu konudaki ısrarlarımızı sürdürüyoruz. Şu an itibariyle bu çalışmalar için arkadaşlarımız Amerika'dalar.N ereye giderse gitsin, Türkiye Cumhuriyeti'nin talebi elinde sonunda yerine gelecektir. Bunun hesabı yargı önünde sorulacaktır.



Ortak bir çalışma grubu, şimdi de İçişleri Dışişleri ve Adalet Bakanlığı'ndna olmak üzere bu çalışma grubu Amerika'da. Şu anda bu meseleleri konuşuyorlar.



FETÖ ELEBAŞININ MISIR'A KAÇMA İDDİASI



Dünyanın neresinde olursa olsun mücadele sürecek. FETÖ'cülerin enselerindeyiz. ABD'li heyet yerinde inceleme yaptı.



Akın İpek'in iade sürecini takip ediyoruz. Avrupa terör örgütlerine kucak açıyor.



FETÖ DAVALARI



FETÖ üyeleri kendilerini yeri geliyor. Örgüt kendilerini gizleme üzerine kurmuş. Mahkemelerimiz, emniyetimiz, güvenlik güçlerimiz vs. bu konuları yürütüyor. (FETÖ'cüler için) Yargılamalar devam ediyor.



AF KONUSU



Af değil ama infaz sürelerinde düzenleme konusunda çalışıyoruz. Toplumuzu ve adaleti rencide edici hiçbir şeye izin vermeyeceğiz. "Yapanın yanına kar kalıyor" algısını ortadan kaldıracağız."



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