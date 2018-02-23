Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Hollanda'nın skandal 1915 kararına ilişkin açıklama yaptı. Çelik, " Bu parlamentonun aldığı kararı kınıyoruz, bizim için yok hükmündedir. Bizim arzu ettiğimiz şey, Srebrenitsa gibi bir soykırım meselesinde son derece sorumluluğu olan, son derece yanlış işlere imza atmış olan, bu soykırım konusundaki sorumluluğu açık olan Hollanda'nın bu konularda daha dikkatli davranması gerektiğiydi. Dolayısıyla Türkiye açısından bir geçerliliği yoktur." dedi. Hollanda Maslahatgüzarı, 1915 kararıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Hollanda'nın skandal 1915 kararına ilişkin açıklama yaptı.



"Bizim için yok hükmündedir" diyen Çelik, kararı kınadıklarını belirtti.



Çelik şunları söyledi:



"Bu parlamentonun aldığı kararı kınıyoruz, bizim için yok hükmündedir.



Bizim arzu ettiğimiz şey, Srebrenitsa gibi bir soykırım meselesinde son derece sorumluluğu olan, son derece yanlış işlere imza atmış olan, bu soykırım konusundaki sorumluluğu açık olan Hollanda'nın bu konularda daha dikkatli davranması gerektiğiydi. Dolayısıyla Türkiye açısından bir geçerliliği yoktur."



MASLAHATGÜZAR DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI



Bu arada, Hollanda Maslahatgüzarı, 1915 kararıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.



ulusal.com.tr