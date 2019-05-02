Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türki̇ye zi̇yaretine dair "Kesi̇n tari̇h henüz belli̇ deği̇l. Trump, Türki̇ye'ye resmi̇ bi̇r zi̇yaret gerçekleştirmek i̇stedi̇ği̇ni̇ söylüyor" dedi. Çavuşoğlu, "Dışarıdan zorlamayla yönetim deği̇şi̇kli̇ği̇, Venezuela ve bölge i̇çi̇n felaket olur" ifadelerini kullandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair açıklamalar yaptı.



Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türki̇ye zi̇yaretine dair "Kesi̇n tari̇h henüz belli̇ deği̇l. Trump, Türki̇ye'ye resmi̇ bi̇r zi̇yaret gerçekleştirmek i̇stedi̇ği̇ni̇ söylüyor" dedi.



Çavuşoğlu, "Dışarıdan zorlamayla yönetim deği̇şi̇kli̇ği̇, Venezuela ve bölge i̇çi̇n felaket olur" ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu, Suri̇ye'de güvenli̇ bölge görüşmeleri̇ne ilişkin "Tamamen her konuda mutabık olduğumuz söylenemez, ancak yakınlaşma olduğunu söyleyebi̇li̇ri̇z" şeklinde konuştu.



Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yapılan toplantılar neticesi̇nde karşılıklı yazılı bi̇r şeki̇lde görüşler paylaşılmaya başlandı. Yeni̇ toplantıda daha da yakınlaşma olacaktır"



Çavuşoğlu, İran yaptırımlarına dair ise "Yaptırımları doğru bulmuyoruz . ABD'ni̇n tek taraflı aldığı karar, tüm ülkeleri̇ olumsuz etki̇li̇yor" dedi.



ulusal.com.tr