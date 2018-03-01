Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in yaz saati ile ilgili yazılı soru önergesine yanıt verdi. Albayrak, yaz saati uygulamasının devreye alındığı yıl, bir önce yıla göre elektrik tüketim artış oranı hızının yüzde 60'lardan yüzde 40 seviyelerine gerilediğini açıkladı. Bakan Albayrak, uygulamanın değiştirilmesine yönelik alınmış herhangi bir karar veya bu yönde yapılan herhangi bir hazırlık bulunmadığını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in yaz saati ile ilgili yazılı soru önergesini cevapladı.



Mehmet Göker şunları sordu:



"-Elektrik Mühendisleri Odası'nın, kalıcı yaz saatine geçilmesi nedeniyle elektrik tüketiminin azalmadığı, aksine arttığını söyleyen raporu okuma şansınız oldu mu?



- Eğer okursanız ve size de mantıklı gelirse enerji tasarrufu yerine israfa yol açan ve enerji tüketiminde bir artışa neden olan bu uygulamaya son verilebilir mi?



- Toplumun büyük kesiminin söz konusu bu uygulamadan memnun olmadığı görünürken ısrarla buna devam edilmesinin gerekçesi nedir?"



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da şu yanıtları verdi:



"Elektrik Mühendisleri Odası'nın (EMO) analiz çalışmasında, ülkemizde farklı yıllarda oluşan toplam aylık elektrik tüketimi verilerinin ve aylık bazda yayımlanan brüt elektrik tüketim değerlerinin kullanıldığı görülmüştür.



Yaz Saati Uygulamasının (YSU) devreye alındığı yıl, bir önce yıla göre elektrik tüketim artış oranı hızı %60'lardan %40 seviyelerine gerilemiş olup YSU'nun devam ettirildiği Kasım-Aralık 2016 ve Ocak-Mart 2017 döneminde 1.308.297 MWh tasarruf sağlamıştır. Elde edilen tasarruf değerin ekonomik karşılığı, tek zamanlı tarifeler için 538.689.139 TL ve üç zamanlı tarifeler için 801.602.430 TL'dir. Ayrıca Kış Saati Uygulamasının kaldırılmasıyla farklı yöntemlerle yapılan tüm analizlerde enerji tasarrufu sağlandığı görülmüş olup uygulamanın değiştirilmesine yönelik alınmış herhangi bir karar veya bu yönde yapılan herhangi bir hazırlık bulunmamaktadır."



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