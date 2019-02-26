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Hulki Cevizoğlu, AKP'li Mehmet Özhaseki ile arasında geçen diyalogu Twitter hesabından paylaştı

Ulusal Kanal'da Ceviz Kabuğu programını yapan gazeteci Hulki Cevizoğlu, imza gününde karşılaştığı AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile arasında geçen diyalogu paylaştı. "Eskiden sizi TV’de takip ediyorduk, son zamanlarda yoksunuz" ifadelerini kullanan Özhaseki'ye Cevizoğlu, "AKP’nin demokrasi politikalarından olabilir mi?" yanıtını verdi

Hulki Cevizoğlu, AKP'li Mehmet Özhaseki ile arasında geçen diyalogu Twitter hesabından paylaştı

Ulusal Kanal'da Ceviz Kabuğu programını yapan gazeteci Hulki Cevizoğlu, imza gününde AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile arasında geçen diyalogu sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda ikilinin çekilmiş fotoğrafı yer aldı. 

Twitte, Özhaseki'nin Cevizoğlu'na "Eskiden sizi TV’de takip ediyorduk, son zamanlarda yoksunuz" dediği belirtildi.

Cevizoğlu ise Özhaseki'ye, "AKP’nin demokrasi politikalarından olabilir mi?" yanıtını verdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Mehmet Özhaseki #ankara #AKP #hulki cevizoğlu
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