Menbiç'te PKK'lıların kazdığı hendeklere en net yanıt Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Menbiç yol haritası hakkında konuşan Akar "Teröristler daha önce olduğu gibi yine kazdıkları çukura gömülecek" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD ile oluşturulan Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri kapsamında, Münbiç'teki terör örgütü PYD/YPG/PKK varlığına son vermeyi amaçladıklarını belirtti.



Bakan Akar, "Hedefimiz teröristlerin elindeki ağır silahların toplanması, PYD/YPG/PKK'nın Münbiç'ten çıkarılması ile istikrar ve güvenliğin teminiyle yerel güvenlik ve yerel yönetim unsurlarının PYD/YPG/PKK'dan en kısa sürede temizlenmesi ve Münbiçlilerin şehirlerine dönmelerinin bir an önce sağlanmasıdır." ifadesini kullandı.



Münbiçlilerin, kendilerini yönetecek bir oluşum ve sistemin kurulmasını hedeflediklerini kaydeden Akar, demografik yapıya dönük baskı ve yapılaşmanın önlenmesini ve buradan ayrılan, Münbiç'in gerçek sahiplerinin, evlerine dönmelerine yönelik çalışmaların önünün açılmasını da amaçladıklarını söyledi.



ABD'li yetkililerle müşterek devriye görevinin başlatılmasına yönelik çalışmaların, gecikmeyle de olsa sonuç vermeye başladığını vurgulayan Akar, "Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca bölgede icra edilecek müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimler bugün itibarıyla başlamıştır" dedi.



"Eğitimlerden sonra ortak devriye faaliyetleri başlayacak"



Eğitimlere katılacak ilk grup ABD'li personelin, 2 Ekim'de Gaziantep'e geldiğini hatırlatan Akar, "Eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, önümüzdeki süreçte, bölgede istikrar ve güvenliği sağlamak ve terörist faaliyetleri önlemek maksadıyla müşterek birleşik devriye faaliyetleri başlayacaktır." diye konuştu.



İlan edilen 90 günlük takvimin oldukça gerisinde olunmasına rağmen Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri'nin uygulanmasına verdikleri önemi yineleyen Akar, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, 18 Haziran 2018'de başlayan bağımsız devriye faaliyetlerinin, planlandığı şekilde devam ettiğini de kaydetti.



"Tedbirlerimizi aldık"



Milli Savunma Bakanı Akar, Münbiç'te teröristler tarafından açılan çukurlara yönelik de bilgi ve raporların olduğunu, bunları yakından takip ettiklerini belirterek, "Bununla ilgili uyarılarımızı da ABD makamlarına yaptık, ayrıca biz de kendi tedbirlerimizi aldık. Terör örgütü daha önce olduğu gibi yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir." dedi.