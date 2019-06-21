Hulusi Akar Bordo Berelilere seslendi: Hazır olun

Onlar bu toprakların en korkusuz savunucularından. Onlar terörle mücadelede PKK'nın kâbusu. Onlar Bordo Bereliler... İşte o mehmetçikler bugün yemin etti. Törene Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'le birlikte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. Akar, Bordo Berelilere seslendi; "Hazır olun" dedi.

Onlar hazır. Terörle mücadelede PKK'lılar korkulu rüyası Bordo Bereliler berelerini taktı.



Mehmetçikler, dünyanın en saygın ve zorlu kursları arasındaki Özel Kuvvetler İhtisas Kursu'nu tamamladı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. Onlara Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak eşlik etti.



Önce saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Törende, kursu birinci olarak bitiren subay, astsubay ve uzman erbaş tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.



"Şahit timi"nin salondaki yerini almasıyla kursiyerler Özel Kuvvetler Yemini etti, bordo bere taktı.



Edilen yeminin ardından Bakan Akar konuştu. Suriye'deki operasyonlar için "hazır olun" talimatı verdi.



Milli Savunma Bakanı bir kez daha altını çizdi, "S-400 temmuzun başında geliyor" dedi.



Akar, Doğu Akdeniz ve Ege vurgusu da yaptı, Kıbrıs'ta "hakların korunması için çalışıldığını" belirtti.



Gündeminde FETÖ üyesi darbecilerin yargılandığı Genelkurmay Çatı Davası'nda verilen cezalar da vardı.





ulusal.com.tr