Genelkurmay Başkanı dünyanın gözünü diktiği EFES tatbikatında konuştu.
Orgeneral Hulisi Akar, Fırat Kalkanı'nı hatırlattı, Zeytin Dalı Harekâtından örnekler verdi.
23 ülkenin katıldığı tabikatta konuşan Akar, FETÖ'nün 15 Temmuz darbesine değindi, önemli mesajlar verdi.
Denizlerde zaman zaman tırmanan gerginlik ve ihlallere değinen Akar, kararlılık ve bağımsızlık mesajı verdi.
Akar, denizlerdeki güvenliği sağlamak için her türlü tedbiri alacaklarını söyledi.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.