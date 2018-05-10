Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, 23 ülkenin katıldığı Efes tatbikatında konuştu. FETÖ'ye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere değinen orgeneral Akar "Bağımsızlık ve kararlılık" vurgusu yaptı.





Orgeneral Hulisi Akar, Fırat Kalkanı'nı hatırlattı, Zeytin Dalı Harekâtından örnekler verdi.



23 ülkenin katıldığı tabikatta konuşan Akar, FETÖ'nün 15 Temmuz darbesine değindi, önemli mesajlar verdi.



Denizlerde zaman zaman tırmanan gerginlik ve ihlallere değinen Akar, kararlılık ve bağımsızlık mesajı verdi.



Akar, denizlerdeki güvenliği sağlamak için her türlü tedbiri alacaklarını söyledi.





ulusal.com.tr Genelkurmay Başkanı dünyanın gözünü diktiği EFES tatbikatında konuştu.Orgeneral Hulisi Akar, Fırat Kalkanı'nı hatırlattı, Zeytin Dalı Harekâtından örnekler verdi.23 ülkenin katıldığı tabikatta konuşan Akar, FETÖ'nün 15 Temmuz darbesine değindi, önemli mesajlar verdi.Denizlerde zaman zaman tırmanan gerginlik ve ihlallere değinen Akar, kararlılık ve bağımsızlık mesajı verdi.Akar, denizlerdeki güvenliği sağlamak için her türlü tedbiri alacaklarını söyledi.