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Hulusi Akar'ın arkasında dikkat çeken yazı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Kilis'te denetlemelerde bulundu. Denetimde bir yazı dikkat çekti. Akar'ın  Zeytin Dalı harekat merkezlerinden birinde operasyonları denetleyip komutanlardan bilgi alırken "Bu Takım Bu Maçı Alır" yazısı ise dikkat çekti

Hulusi Akar'ın arkasında dikkat çeken yazı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte pazar günü  Kilis ve Hatay bölgelerinde bulunan Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli çeşitli birlik ve tugay karargahlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Operasyon birliklerine ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Orgeneral Akar, başarıyla sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' hakkında bilgi aldı.

HAREKAT MERKEZİNDE "BU TAKIM BU MAÇI ALIR" YAZISI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın  Zeytin Dalı harekat merkezlerinden birinde operasyonları denetleyip komutanlardan bilgi alırken  ekibin kapıya yazdığı "Bu Takım Bu Maçı Alır" yazısı ise dikkat çekti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hulusi akar #zeytin dalı harekatı #kilis #bu takım bu maçı alır
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