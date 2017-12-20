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Hulusi Akar'ın İngiltere'deki temasları sürüyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın İngiltere'deki temasları sürüyor. Akar son olarak Birleşik Krallık Komutanı ve NATO komutanı ile görüştü.

Hulusi Akar'ın İngiltere'deki temasları sürüyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Birleşik Krallık Müşterek Kuvvet Komutanı Orgeneral Sir Christopher Deverell  ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akar'ın, devam eden İngiltere ziyareti kapsamında, Deverell  ile görüştüğü belirtildi.

Orgeneral Akar'ın ayrıca NATO Müttefik Deniz Komutanı Koramiral C. Clive Johnstone  ile de bir görüşme yaptığı bildirildi.

Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terör hedeflerine müdahalesi gündemdeyken Akar, İngiliz mevkidaşı Sir Stuart Peach’in  daveti üzerine İngiltere’ye gitmişti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde yapılan açıklamada askeri işbirliğinin ele alınacağı vurgulanmıştı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #hulusi akar
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