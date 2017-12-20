Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Birleşik Krallık Müşterek Kuvvet Komutanı Orgeneral Sir Christopher Deverell ile görüştü.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akar'ın, devam eden İngiltere ziyareti kapsamında, Deverell ile görüştüğü belirtildi.
Orgeneral Akar'ın ayrıca NATO Müttefik Deniz Komutanı Koramiral C. Clive Johnstone ile de bir görüşme yaptığı bildirildi.
Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terör hedeflerine müdahalesi gündemdeyken Akar, İngiliz mevkidaşı Sir Stuart Peach’in daveti üzerine İngiltere’ye gitmişti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde yapılan açıklamada askeri işbirliğinin ele alınacağı vurgulanmıştı.
ulusal.com.tr
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın İngiltere'deki temasları sürüyor. Akar son olarak Birleşik Krallık Komutanı ve NATO komutanı ile görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Birleşik Krallık Müşterek Kuvvet Komutanı Orgeneral Sir Christopher Deverell ile görüştü.
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