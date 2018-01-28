Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hulusi Akar, Kilis'teki temaslarının ardından Hatay'a geçti. Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kilis'te vatandaşlarla bir araya gelip roket isabet eden cami ve ev de incelemerde bulan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay'a geçti.



Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in de eşlik ettiği Genelkurmay Başkanı önce sınır birliklerini denetledi, ardından da Hatay Devlet Hastanesi'ne gitti.



Orgeneral Akar, Afrin operasyonunda yaralanan askerleri ziyaret etti.



Genelkurmay Başkanı, Zeytin Dalı Harekâtı'nın ilk gününü Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki harekat merkezinden sevk ve idare ederek geçirmişti. Orgeneral Akar daha sonra operasyona katılan birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere sınır hattına gitmişti.







ulusal.com.tr