banner968
Meclis’in gündemi Afrin
Meclis’in gündemi Afrin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Az önce Komutan ile konuştum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Az önce Komutan ile konuştum
Şaşırtan açıklama! Kış bitti mi?
Şaşırtan açıklama! Kış bitti mi?
Bartholomeos'tan Zeytin Dalı Harekatı'na destek mektubu
Bartholomeos'tan Zeytin Dalı Harekatı'na destek mektubu

Hulusi Akar, Kilis'teki temaslarının ardından Hatay'a geçti

Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hulusi Akar, Kilis'teki temaslarının ardından Hatay'a geçti. Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hulusi Akar, Kilis'teki temaslarının ardından Hatay'a geçti

Kilis'te vatandaşlarla bir araya gelip roket isabet eden cami ve ev de incelemerde bulan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay'a geçti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in de eşlik ettiği Genelkurmay Başkanı önce sınır birliklerini denetledi, ardından da Hatay Devlet Hastanesi'ne gitti.

Orgeneral Akar, Afrin operasyonunda yaralanan askerleri ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı, Zeytin Dalı Harekâtı'nın ilk gününü Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki harekat merkezinden sevk ve idare ederek geçirmişti. Orgeneral Akar daha sonra operasyona katılan birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere sınır hattına gitmişti.



ulusal.com.tr

Etiketler; #hulusi akar #kilis
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.