Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte dün gece Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine gitti. Birliklerde denetlemelerde bulunan Akar, ilçe halkıyla da bir araya geldi. Akar ve beraberindeki heyet bugün de Kars'ı ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kış 2019 tatbikatının "Seçkin Gözlemci Günü"ne katıldı. Kış 2019 Tatbikatı fiili bölümünde kullanılan yerli üretim ATAK helikopterleri, SİHA ve Cirit lazer güdümlü füzeler, hedefleri tam isabetle vurdu

Sınıra gitti, birlikleri yerinde denetledi. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkâri'deydi. Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de eşlik etti.



Yüksekova Kaymakamlığını ziyaret eden Akar, Yüksekova'da sevgiyle karşılandı. Bir taksi durağına giden Millî Savunma bakanı esnafla soba başında sohbet etti.



Bölge halkı terörün bitmesinden memnun.



Bakan Akar'ın sonraki adresi çarşı esnafı oldu. İşyeri ve marketleri gezen Akar, vatandaşlarla sohbet etti.



Ardından 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçen Akar, harekât merkezinde çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Denetleme ve incelemelerde bulunan Bakan Akar ile beraberindeki heyet daha sonra Erzurum'a geçti. Akar, Afrin'de şehit olan Onbaşı Umut Öznütepe'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



TAKSİ DURAĞINA GİTTİ



Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, Vali İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler ve diğer yetkililerce karşılanan Bakan Akar ilk olarak Yüksekova Kaymakamlığı'na geçti. Burada, çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, sonrasında Orgeneral Güler, Vali Akbıyık ve beraberindekilerle ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti. Bakan Akar'ın ilk durağı bir taksi durağı oldu. Buradaki esnafla soba başında oturan Akar, taksicilerle bir süre sohbet etti.



Esnafın terörle mücadelede sağlanan başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade etmesi üzerine Bakan Akar, "Bölge halkımızın güvenliğine, polisimize, askerimize sahip çıkması gerçekten çok önemli. Şu anda bizim burada gördüğümüz halkımız bu işi çözdü, bu işin gerçeğini anladı. Bu konudaki bizim hazırlıklarımız da tamam. Bundan sonra bizi kimse tutamaz inşallah. Çok daha rahat, huzur ve güven içinde yaşayacağız" diye konuştu.



Bakan Akar ve Orgeneral Güler daha sonra çarşı esnafını da gezerek sohbet etti. Bir markette alışveriş yapan öğretmen çiftle de konuşan Akar, öğretmenlerin önemli bir görevi yerine getirdiklerini, vatanını, milletini seven nesillerin yetiştirilmesinde kendilerine önemli görevler düştüğünü dile getirdi.



TÜMEN KOMUTANLIĞI'NI DENETLEDİ



Akar ve Güler daha sonra 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu. Harekat merkezinde, çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.



Akar, milletin rahatı, huzuru ve güvenliği için Mehmetçik'in fedakarca görev yaptığını ve yapmaya devam ettiğini belirterek, "Memleketimize sahip çıkacağız." diye konuştu.



Terörle mücadeledeki yeni safhanın 2015'te İkiyaka Dağları'nda başladığını, sonrasında çukur operasyonlarında sürdürüldüğünü hatırlatan Akar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının başarıyla gerçekleştirildiğini aktardı. Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliyi misafir ettiğini anımsatan Bakan Akar, "Bunlardan 311 bini yurtlarına döndüler. Bundan sonraki hedefimiz, diğer Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine güven içinde dönmelerini sağlamaktır. Onun için Afrin'deyiz, Cerablus'tayız, El Bab'dayız, onun için Fırat'ın doğusundaki YPG varlığına son vermek, oranın temizlenmesi için gayret gösteriyor, çalışma yapıyoruz” dedi.



'BU SAYFAYI KAPATACAĞIZ'



Terörle mücadelede büyük pay sahibi olan şehitleri rahmet ve şükranla yad eden Hulusi Akar, "Onların kanlarını, ailelerinin gözyaşlarını yerde bırakmadık. Bu mücadeleyi devam ettirdik, ettireceğiz. Ne zamana kadar? En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar. Milletimizle omuz omuza mücadelemizi sürdürerek yurt içinde, yurt dışında bu teröristler neredeyse bulacağız, etkisiz hale getireceğiz ve terörle mücadele konusunu, bu sayfayı inşallah kapatacağız." ifadelerini kullandı.



Sıranın Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine geldiğinin altını çizen Akar, şöyle devam etti:



"Bununla ilgili Silahlı Kuvvetlerimiz, her türlü hazırlığını yaptı, yapmaya devam ediyor. Planlar, hazırlıklar yapıldı. Önümüzdeki dönemde, yeri ve zamanı geldiğinde gerekli faaliyetler yapılarak ülkemize, sınırlarımıza, halkımıza karşı bu YPG tehdidine son verilecek. Bizim yaptığımız sadece ve sadece halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak. Bizim hiçbir şekilde başka bir ülkenin toprağında gözümüz yok. Bizim Suriye'nin, Irak'ın toprak ve politik bütünlüğüne saygımız sonsuz. Şu anda komşularımız içinde bulundukları durumdan dolayı terörle mücadeleyi yapamadıkları için bunu biz yapıyoruz."



Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının bölgenin huzur ve güvenliğine büyük katkı sağladığını vurgulayan Akar, tüm bu çalışmaların uluslararası hukuk ve meşru müdafaadan kaynaklanan haklar kapsamında yerine getirildiğine dikkati çekti.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu yineleyen Akar, "Bizim hiçbir şekilde etnik, dini gruplarla sorunumuz yok, böyle bir şey asla söz konusu değil. Biz Kürt kardeşlerimizle et ve tırnak gibiyiz. Yıllarca aynı ekmeği, coğrafyayı paylaşıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızın saptırılmaması lazım. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir" dedi.



KIŞ 2019 Tatbikatı



Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kış 2019 Tatbikatı fiili bölümü, aralarında yerli üretim ATAK helikopterleri, SİHA, Cirit lazer güdümlü füzelerinin de bulunduğu silah ve sistemlerinin hedeflerini tam isabetle vurmasıyla tamamlandı.



TSK'nin birleşik, müşterek kış tatbikatı, Şehit Astsubay İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda devam ediyor.



İş birliği ve koordinasyonu sağlamak, derin kar ve şiddetli soğuklarda harekat imkan ve kabiliyetlerini denemek amacıyla yapılan tatbikat kapsamında gerçekleştirilen "Seçkin Gözlemci Günü"ne Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.



Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, özel kuvvetler ve komando harekatı ile başladı.



Belirlenen hedeflere ilk olarak helikopterlerle komandolar getirildi. Karlı tepeye bırakılan komandolar, kayaklarla hedeflerine doğru ilerledi. Sonrasında ise bordo bereliler helikopterden iple inerek hedefe yöneldi. Komando ve Özel Kuvvetler Komutanlığı personelini getiren helikopterleri ise yerli üretim ATAK helikopterleri korudu.



Söz konusu hedefin imhasının ardından ikinci safhaya geçildi.



Buradaki faaliyet topçu atışlarıyla başladı. İHA'lar tarafından belirlenen hedefler toplar tarafından vurulurken bir hedefi de SİHA imha etti.



Tatbikat, Tow ve Milan atışlarıyla devam etti. Havan bölüğünün sis atışları yaptığı faaliyette ZMA atışlarının ardından bölgeye F-16'lar geldi. Tankları temsil eden hedeflerin savaş uçaklarınca vurulması sonrasında tatbikat alanı semalarında ATAK helikopterleri belirdi. ATAK'lar hedeflerini yerli yapım Cirit ve UMTAS füzeleriyle imha etti.



Askerler, mayınlı sahalarda geçit açma sistemi TAMKAR'ın mayınları imha ederek açtığı alanda ilerledi. Bu sırada keskin nişancı atışları yapıldı. Zırhlı araçlardan yapılan atışların ardından temizlenen bölgeye helikopterlerle komandolar getirildi. Bu arada tanklar komandoları korumak için hedefleri başarıyla imha etti.



Yaralı kurtarma harekatının da icra edildiği tatbikatta obüs ve tanklar da hedeflerini tam isabetle vurdu. Chinook helikopteri ise 105 milimetrelik topu taşıyarak tatbikat alanına getirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı nakliye uçağıyla havadan ikmal faaliyeti yapıldı. Birliklere gerekli malzemeler uçaktan tatbikat alanına atıldı.



Tatbikatın sonunda Katar Hava Kuvvetlerine bağlı uçaktan Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli bayrak atlayışı yaptı. Tatbikata katılan ülkelerin bayraklarının açıldığı atlayışla seçkin gözlemci gününün fiili safhası sona erdi.



Tatbikatta 8 ülke katılımcı, 7 ülke gözlemci olarak yer aldı, 25 savunma sanayi firması ile 8 kamu kurumu da görev aldı. Bin 446 personelin görevlendirildiği tatbikatta 545 araç ve 790 silah kullanıldı.