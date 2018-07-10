Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesini açıkladı. Savunma Bakanlığına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar getirildi. Peki yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesini açıkladı.



Buna göre, Savunma Bakanlığına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar getirildi.



Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı olarak atanması, yeni kabinenin en büyük sürprizi oldu. Genelkurmay makamına ilişkin öne çıkan isim ise Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler.



Orgeneral Hulusi Akar'ın bakan olmasının ardından ise gözler Genelkurmay Başkanlığı makamına kimin geçeceği sorusuna çevrildi.



Yeni sisteme göre, öncelikle Akar'ın bakanlığı Resmi Gazete'de yayımlanacak ve Akar Nurettin Canikli'den Milli Savunma Bakanlığı'nı devralacak.



Yarın Genelkurmay Başkanlığı'na Erdoğan tarafından bir atama yapılmazsa, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, makama vekalet edecek.