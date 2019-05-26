Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Denizkurdu 2019 Tatbikatı"nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı. Burada açıklama yapan Akar, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarının devam edeceğini ve Türkiye'nin haklarından ödün verilmeyeceğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, "Deniz Kurdu 2019 Tatbikatı"yla denizlerdeki gücünü bir kez daha gösterdi. Tatbikatın, Seçkin Gözlemci Günü'ne Milli Savunma Bakanı ve diğer komutanlar katıldı.



Milli Savunma Hulusi Akar, komutanlarla birlikte tatbikata katılan unsurları selamladı. Akar, daha sonra TCG Salihreis'in telsizinden tatbikata katılan personele hitap etti.



Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarına dikkat çekti Akar, "egemenliğimizden ödün vermeyiz" dedi.



Akar, bölgede zaman zaman tansiyonu yükselten açıklamalara da tepki gösterdi.

"Uluslararası hukuku hiçe sayan açıklamalar yapılıyor. En uzun sahil şeridine biz sahibiz, hakkımıza saygı gösterilmelidir."



Türkiye yetki alanlarında sondaj çalışmalarına devam ediyor.



Akar, Yunan bakanlarıyla yapılan görüşmeler hakkında da bilgi verdi.

"Görüşmeler sona erdi. Devam edecek. Komşuluk ilişkileri içinde olmak istiyoruz."





ulusal.com.tr