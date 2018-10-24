Yunanistan'da "Ege'de 12 mil" tartışmalarıyla ilgili bir gelişme var. Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, "Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini durdurduklarını" söyledi. Ancak gerginliği tırmandırabilecek bir başka hamle kapıda. Çünkü Yunanistan, "12 mil tartışmalarını" meclise taşımaya hazırlanıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ise sert tepki geldi, "Hiçbir oldu bittiye izin vermeyiz" dedi. Akar Yunanistan'a 1995 kararlarını hatırlattı.

"Cumhurbaşkanlığı kararnameleri" hazır dediler, "karasularını 12 mil genişletme" tartışmaları ile gerginliği tırmandırdılar.



Yunanistan'ın gündeme getirdiği tartışmaya Türkiye'den hızla sert tepkiler gelmişti.



Tepkilerin ardından Yunanistan geri adım attı. Başbakan Alexis Çipras, "Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini durdurduk" dedi.



Ancak bu sefer de gerginliği tırmandıracak bir başka adım dillendirildi. Çipras, karasularının genişletilmesine ilişkin konuyu, yasa tasarısı olarak meclise getirilmesinin ve diğer partilerle tartışılmasının kararlaştırdığını ifade etti.



Bürokratik bir oyalama taktiği olarak değerlendirilen bu açıklamanın öncesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sert uyarıları vardı.



Akar, editör masasına haritaalrıyla geldi.



Türk Silahlı Kuvvetleri de bölgede her türlü tehdide karşı hazır konumda.



Milli Savunma Bakanı 1995 kararlarını da hatırlattı.







