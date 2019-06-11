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Hulusi Akar "Sarsılmaz Kardeşlik 2019 Tatbikatı"na katıldı

Milli Savunma Hulusi Akar, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak düzenlediği "Sarsılmaz Kardeşlik 2019 Tatbikatı"nın "Seçkin Gözlemci Günü"ne katıldı. Dostluk mesajları veren Akar, "Kardeş ülke Azerbaycan ve Türkiye her türlü tehdit ve tehlikeye karşı beraberdir." dedi.

Hulusi Akar "Sarsılmaz Kardeşlik 2019 Tatbikatı"na katıldı

"Sarsılmaz Kardeşlik 2019 Tatbikatı"nın son gününe Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldı.

Akar, ilk olarak Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve beraberindekilerle, tatbikatın yapıldığı Karabağlar Dağ Eğitim Merkezi'ne gitti. Bilgi aldı, tatbikatta kullanılan silah ve araçların yer aldığı sergiyi gezdi.

Tatbikatın atışlı bölümü unsurların havadan alana indirilmesiyle başladı. Kara ateş destek vasıtalarıyla hedefler, tam isabetle vuruldu. SU-25 savaş uçakları ve taarruz helikopterleriyle de hedefler ateş altına alındı. 

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, Türk ve Azerbaycan bayraklarını taşıyan helikopterin geçişiyle sona erdi. 

Mevkidaşıyla bir araya gelen Akar, konuşma yaptı, gelişen savunma sanayine dikkat çekti.

Akar'in konuşmasında dostluk vurgusu öne çıktı.

Konuşmaların ardından 2 ülkenin savunma bakanları, tatbikata katılan personele hediye verdi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Milli Savunma #hulusi akar
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