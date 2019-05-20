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Akar, Şoygu ile görüştü
Akar, Şoygu ile görüştü
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Hulusi Akar, Sergey Şoygu ile telefonla görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonla görüştü. Görüşmede İdlib’deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları Soçi’de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildi

Hulusi Akar, Sergey Şoygu ile telefonla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonla görüştü.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) açıklamasına göre, görüşmede İdlib’deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları Soçi’de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildi.

TÜRKİYE VE YUNANİSTAN GÖRÜŞECEK

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Ege Denizinde Güven Arttırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek maksadıyla teknik görüşmeler 20-25 Mayıs 2019 tarihlerinde Atina'da gerçekleştirilecektir." denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hulusi akar #Sergey Şoygu #idlib
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