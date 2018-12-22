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Hulusi Akar uyardı!

Milli Savunma Bakanı Akar, "Ege’de, Akdeniz’de, Kıbrıs’ta yapılan provokasyonların etkisinin olmayacağını herkesin bilmesi lazım. Herkesin provokasyondan uzak durması, aksi halde bunun bedelinin ağır olacağını bilmesi lazım." dedi.

Hulusi Akar uyardı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ege’de, Akdeniz’de, Kıbrıs’ta yapılan provokasyonların etkisinin olmayacağını herkesin bilmesi lazım." dedi.

Akar, "Herkesin tahriklerden, provokasyondan uzak durması, aksi halde bunun bedelinin ağır olacağını bilmesi lazım. Herkesin aklını başına toplaması, herhangi bir maceraya sebebiyet vermemesi lazım. Muhataplarımıza en samimi, ciddi tavsiyelerimiz bunlardır." İfadelerini kullandı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #hulusi akar #msb #bakanü
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