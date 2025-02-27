Hulusi Akar'ın avukatından 'diploma' açıklaması

Olgaç, bazı gazetecilerin genç bir doktorun başarılarını ve duygularını hiçe sayarak, gerçeklerle bağdaşmayan çarpıtma ve iftiralarla kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını ifade etti.

“Her zaman insan haklarını savunan bazı kişilerin ve gazetecilerin, genç bir doktor hanımın başarılarını hiçe sayarak ortaya attıkları asılsız iddiaları kesinlikle reddediyoruz” diyen Olgaç, özellikle DePaul Üniversitesi Pre-Medical Biyoloji programı ile ilgili yapılan yanlış yorumların doğruyu yansıtmadığını belirtti. Akar'ın kızı, bu programı 4.0 ortalamayla başarıyla tamamlamış ve ardından Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’ne kabul edilmiştir.

Olgaç, Akar'ın kızı ile ilgili işlemlerin tamamen mevzuata uygun olarak, akademik kurul kararıyla gerçekleştirildiğini ve kesinlikle kişisel bir müdahale olmadığını belirtti. Ayrıca, Danıştay tarafından söz konusu işlemlerle ilgili herhangi bir karar verilmediğini vurgulayan Olgaç, yapılan haberlerin "gerçek haber" niteliğini aşarak, kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını ifade etti.

Olgaç, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 30 Mayıs 2023 tarihli kararına atıfta bulunarak, Akar’ın kızıyla ilgili çıkan haberlerin "gerçek dışı" olduğunu ve bu nedenle "tekzip talebinin kabul edildiğini açıkladı. Ayrıca, haberin gerçeklikle bağdaşmayan içeriğinin, kişilik haklarını ihlal ettiği vurgulandı. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan itiraz reddine rağmen, bu tür dayanaksız iddiaların hala ısrarla yayılmasının, basın etik ve insanlıkla bağdaşmadığını belirten Olgaç, hukuki yollara başvurulacağına dikkat çekti.

Akar’ın kişilik haklarını zedeleyen bu tür haberlerin, doğru ve onurlu bir şekilde sürdürülen kamu hizmetini hedef aldığını belirten Olgaç, bu tür asılsız iddiaların, kamuoyunda yanlış bir algı yaratmaya yönelik olduğunu ve buna karşı yasal mücadele vereceklerini belirtti.