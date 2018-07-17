Türkiye'nin milli savaş uçağı projelerinden olan 'Hürjet'in birebir yer prototipi, İngiltere'nin başkenti Londra'da boy gösterdi.Kaynak: DHA
'Hürjet', dünyanın en önemli havacılık etkinliklerinden olan Farnborough Airshow'da (Farynburoenşov) yer aldı.
'Hürjet'le birlikte 'Kanatlı Güdüm Kiti', hava füzeleri 'Gökdoğan', 'Bozdoğan' ile birlikte diğer yerli mühimmatlar da sergilendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla geliştirilen Atak Helikopteri de bir gösteri yaptı. Atak, organizasyona katılan havacılık uzmanları ve askeri yetkililer tarafından büyük ilgiyle izlendi.
ulusal.com.tr
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