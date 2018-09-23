Türkiye'nin ilk millî eğitim uçağı Hürkuş, teslimat için gün sayoyor. Hürkuş kasım ayında Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilecek.

Yerli eğitim uçağı geliştirilmesi amacıyla başlatılan Hürkuş Projesi'nde önemli bir aşamaya gelindi.



Hürkuş'un, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde temel eğitim uçağı olarak görev yapacak B konfigürasyonunun ilk test uçuşu Ocak ayında gerçekleştirilmişti.



Hürkuş, geçen sürede Türk Hava Kuvvetleri'nin de istekleri doğrultusunda geliştirilmeye devam edildi.



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Hürkuş, teslimat için gün sayıyor. İlk teslimatın kasım ayında yapılması bekleniyor.



İlk uçak teslim edildikten sonra Hava Kuvvetleri pilotları tarafından kullanılacak ve çeşitli testlerden geçecek.



Toplamda 15 uçağın teslimatının 2019'un ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.



TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde sergilenen Hürkuş, yaptığı hava gösterisiyle de beğeni topladı.



ulusal.com.tr