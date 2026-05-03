Hürmüz Boğazı için kritik teklif: İran'ın 14 maddelik barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı açıklamada İran'ın sunduğu teklife ilişkin mesafeli bir tutum sergiledi. Askeri seçeneğin tamamen dışlanmadığını vurgulayan Trump, "Kötü bir adım atarlarsa bu seçenek devreye gelebilir. Şu an için süreci izliyoruz" ifadelerini kullanarak Tahran üzerindeki baskıyı koruyacağının sinyalini verdi.

TAHRAN’DAN PAKİSTAN ARACILIĞIYLA 14 MADDELİK TEKLİF

Tahran yönetimi, geçtiğimiz perşembe günü Pakistan üzerinden Washington'a ilettiği güncellenmiş planda, özellikle Hürmüz Boğazı’nın güvenliği ve deniz ablukasının kaldırılmasına odaklanıyor. Henüz resmi olarak yayımlanmayan ancak uluslararası kaynaklara sızan bilgilere göre, planın omurgasını nükleer müzakerelerin ilk aşamada kapsam dışı tutulması oluşturuyor.

SIZAN PLANDA YER ALAN 14 TEMEL BAŞLIK

Bölgesel kaynaklar ve sızdırılan veriler doğrultusunda, İran’ın masaya getirdiği çözüm önerileri şu maddelerden oluşuyor:

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik tüm askeri operasyonlarının durdurulması.

Kalıcı ateşkes için uluslararası bir güvence mekanizması kurulması.

ABD’nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması.

Hürmüz Boğazı’nın yeniden uluslararası trafiğe açılması.

Boğazın açılmasının ardından güvenlik ve kontrol yetkisinin İran’da kalması.

Hürmüz için yaklaşık 1 aylık teknik ve diplomatik bir müzakere süreci tanınması.

İran ve Lübnan’daki çatışmaların eş zamanlı olarak sonlandırılması.

ABD’nin İran’a yönelik yeni bir saldırı başlatmayacağına dair resmi taahhüt vermesi.

Taraflar arasında diplomatik güven artırıcı adımların hayata geçirilmesi.

Ekonomik yaptırımların aşamalı olarak hafifletilmesi.

İran’ın küresel ticarete yeniden erişiminin tam olarak sağlanması.

Nükleer müzakerelerin ilk anlaşma aşamasında gündem dışı bırakılması.

İlk anlaşmanın sağlanmasının ardından nükleer dosya için bağımsız bir müzakere süreci başlatılması.

İlerleyen aşamalarda İran’ın uranyum zenginleştirme hakkının uluslararası düzeyde tanınması.