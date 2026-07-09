Hürmüz Boğazı’de sıcak dakikalar: İran, uyarıları dikkate almayan tankere müdahale etti

Erakçi ise "Tehditler devam ettiği sürece nihai anlaşmaya yönelik müzakereler başlamayacak" dedi.

İran donanması, Hürmüz Boğazı yakınlarda 'uyarıları dikkate almayan' bir petrol tankerini vurdu. İran devlet televizyonu tarafından verilen bilgilerde tankerin Katar'a ait 'Al-Rekayyat' gemisi olduğu belirtildi.

İran, şehit lider Hamaney'i son yolculuğuna uğurlarken, tedbiri elden bırakmıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "Tehditler devam ettiği sürece ABD ile nihai anlaşmaya yönelik müzakereler başlamayacak" dedi.

Almanya'dan Hürmüz ile ilgili skandal bir talep geldi. Ülkenin Dışişleri Bakanı Johann Wadephul Hürmüz'ün 'hukuka aykırı bir biçimde' mayınlandığını savunarak temizleme işleminin masraflarını İran'dan isteyebileceklerini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise açıklamaları 'gerçeğin çirkin bir çarpıtması' olarak niteledi. Bekayi, "Almanya, İran'a yönelik askeri saldırganlıktaki suç ortaklığından dolayı tamamen sorumlu tutulmalı ve saldırı suçuna aktif katılımının ağır bedelini üstlenmelidir. Berlin rejimi, ne kadar saldırgan bir tavır sergilerse sergilesin, bu yasa dışı savaşta üstlendiği rol ve İran halkına karşı işlenen savaş suçları konusundaki sorumluluğundan kaçamaz” dedi.