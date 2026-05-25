Hürmüz Boğazı'nda kritik "30 Gün" planı! İran ve ABD anlaştı mı?

ABD ile İran arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptının boğazın geleceğini nasıl şekillendireceği küresel kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, taraflardan peş peşe hamleler geliyor. Washington yönetimi boğazın savaş öncesi statüsüne geri döneceğini iddia ederken, Tahran ise boğazın yönetiminin kendi yasal hakkı olduğunu bir kez daha ilan etti.

"50 Yıllık Güvensizliği Sona Erdiriyoruz"

İran Devrim Lideri Mücteba Hamaney’in askeri danışmanı Muhsin Rızayi, Pazar günü yaptığı resmi açıklamada Hürmüz’ün kontrol edilmesinin Tahran’ın ulusal güvenliğini sağlamak adına sahip olduğu vazgeçilmez bir “yasal hak” olduğunun altını çizdi. Rızayi, bölgedeki varlıklarını savunarak, “İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yönetmesi, Basra Körfezi’ndeki 50 yıllık güvensizliği sona erdiriyor” ifadelerini kullandı.

Tasnim Duyurdu: 30 Gün İçinde Abluka Tamamen Kalkacak

İran merkezli Tasnim haber ajansı ise ABD ile yürütülen gizli diplomasinin ve olası anlaşmanın perde arkasına dair şok edici detaylar paylaştı. Ajansın güvenilir kaynaklara dayandırdığı habere göre, mutabakat zaptı kapsamında deniz ablukasının 30 gün içinde tamamen kaldırılması gerekiyor.

Planlanan takvime göre, Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari ve askeri gemi sayısının 1 ay içinde savaş öncesi normal seviyelerine dönmesi öngörülüyor. Ayrıca bu anlaşma karşılığında, uluslararası bankalarda tutulan ve İran’a ait olan dondurulmuş fonların bir bölümünün ilk aşamada serbest bırakılacağı belirtildi.

Devrim Muhafızları: "Son 24 Saatte 33 Gemi Kontrolümüzle Geçti"

Siyasi müzakereler devam ederken sahada da hareketli saatler yaşanıyor. İslam Devrimi Muhafızları Donanması, son 24 saat içinde onlarca petrol tankeri ve ticari geminin Hürmüz Boğazı’nı kullandığını duyurdu.

Yapılan resmi açıklamada; aralarında dev petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari yük gemilerinin de bulunduğu toplam 33 geminin geçiş yaptığı bildirildi. Donanma yetkilileri, söz konusu gemilerin tamamının İran güçleri ile gerekli “koordinasyonu” sağladıktan sonra geçiş izni alabildiğini ve güvenliklerinin de bizzat İran donanması tarafından sağlandığını vurguladı.