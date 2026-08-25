Hürmüz Boğazı'nda krizin zirvesi! Kpler duyurdu: Günde sadece 2 tanker geçebildi

Belçika ve İngiltere merkezli gemi takip kuruluşlarının yayımladığı son analizler, boğazdaki tanker hareketliliğinin krizin başladığı 28 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeye indiğini ortaya koydu.

KPLER VE VORTEXA VERİLERİYLE HÜRMÜZ'DE SON DURUM

Günlük Geçiş 2 Tankere Düştü (Kpler): Belçika merkezli denizcilik ve emtia takip platformu Kpler verilerine göre, dün Hürmüz Boğazı'ndan sadece 2 tanker geçiş yapabildi. Bu rakam, kriz döneminin en düşük günlük geçişi olarak kayıtlara geçti.

Petrol Akışı 5 Milyon Varile Geriledi (Vortexa): İngiltere merkezli enerji ve gemi takip kuruluşu Vortexa'nın verilerine göre, boğazdan taşınan ham petrol miktarı dün günlük 5 milyon varile kadar düştü. Önceki 7 günlük periyotta ise ortalama günlük 6-7 milyon varil seviyesinde seyrediyordu.

Umman Körfezi'nden Yeni Girişler: Kpler'in paylaştığı son bilgilere göre, sabah saatleri itibarıyla çok sayıda ham petrol ve LNG/gaz tankerinin Umman Körfezi açıklarından Hürmüz Boğazı'na doğru intikal ettiği gözlemlendi.

KÜRESEL ENERJİ PAZARINDA SEVKİYAT ALARMI

İran'ın boğaz üzerindeki kısıtlamaları ve artan güvenlik riskleri nedeniyle uluslararası armatörlerin bölgeden geçişleri askıya alması, küresel navlun ve ham petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmayı sürdürüyor.