Hürmüz Boğazı'nda sıcak çatışma! İran, ABD'nin MQ-1 tipi İHA'sını füzeyle düşürdü

Batı Asya'da tansiyon bir kez daha en üst seviyeye tırmandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, kritik enerji koridoru Hürmüz Boğazı yakınlarında tespit edilen ABD yapımı "MQ-1" tipi insansız hava aracının (İHA) İran hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğünü duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Hürmüz Boğazı'nda sıcak çatışma! İran, ABD'nin MQ-1 tipi İHA'sını füzeyle düşürdü
Yayınlanma:

Askeri temasın hemen ardından açıklama yapan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Tahran'ın talepleri karşılanmadığı ve Washington taahhütlerini yerine getirmediği sürece Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine açılmayacağını net bir dille bildirdi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ VURDU: MQ-1 DÜŞÜRÜLDÜ

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayımlanan resmi bildirinin detayları:

Hürmüz Boğazı semalarında uçuş gerçekleştirdiği belirlenen ABD menşeli MQ-1 tipi insansız hava aracı radar sistemlerince tespit edildi.

Angajman kuralları çerçevesinde hedef kilitlenen İHA, İran hava savunma unsurlarının açtığı ateş sonucu havada imha edilerek düşürüldü.

Olay bölgesinde hava ve deniz sahası hareketliliğinin en üst alarm seviyesinde izlendiği kaydedildi.

KALİBAF: "TAAHHÜTLER YERİNE GELMEZSE HÜRMÜZ AÇILMAZ"

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığı bilgilere göre, Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf hem askeri hem diplomatik mesajlar verdi:

Tavizsiz Diplomasi: Tahran yönetiminin diplomasi kulvarında son derece akılcı, kararlı ve tavize kapalı bir tutum sergilediği belirtildi.

Şartlar Washington'a İletildi: İran'ın temel güvenlik şartları ve taleplerinin arabulucu ülkeler vasıtasıyla doğrudan Beyaz Saray'a iletildiği aktarıldı.

Boğazın Kapıları Kapalı: ABD öne sürülen şartları yerine getirmedikçe ve somut taahhütlerde bulunmadıkça Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz ve tanker trafiğine yeniden açılmayacağı kesin bir dille yinelendi.

Adana Saimbeyli 5.0 ile sallandı! Prof. Dr. Osman Bektaş'tan çok kritik Savrun Fayı uyarısıAdana Saimbeyli 5.0 ile sallandı! Prof. Dr. Osman Bektaş'tan çok kritik Savrun Fayı uyarısıKimdir?
iran abd
Günün Manşetleri
Her 2 ciddi kazadan birinde motosiklet var
İran, ABD'nin MQ-1 tipi İHA'sını füzeyle düşürdü
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan çok kritik Savrun Fayı uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan dış ticarete dev neşter!
Katılımevim'e şafak operasyonu!
15 yaşındaki Erdoğmuş dünya satrancında ilk 20'ye girdi
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu!
Çok sayıda ile gök gürültülü sağanak, o bölgeye toz taşınımı uyarısı
MİT deşifre etti, siber polis bastı!
Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme!
Çok Okunanlar
21 Eylül Pazartesi gram altın, yarım altın ve Ata altın fiyatları belli oldu! İşte son durum 21 Eylül Pazartesi gram altın, yarım altın ve Ata altın fiyatları belli oldu! İşte son durum
Çok sayıda ile gök gürültülü sağanak, o bölgeye toz taşınımı uyarısı Çok sayıda ile gök gürültülü sağanak, o bölgeye toz taşınımı uyarısı
Motorin indirim sonrası kaç TL oldu? 21 Eylül Pazartesi benzin, motorin ve LPG listesi Motorin indirim sonrası kaç TL oldu? 21 Eylül Pazartesi benzin, motorin ve LPG listesi
Adana'da gece yarısı deprem! Adana'da gece yarısı deprem!
2027 asgari ücret zam hesapları sil baştan! 2027 asgari ücret zam hesapları sil baştan!