Hürmüz Boğazı'nda sıcak çatışma! İran, ABD'nin MQ-1 tipi İHA'sını füzeyle düşürdü

Askeri temasın hemen ardından açıklama yapan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Tahran'ın talepleri karşılanmadığı ve Washington taahhütlerini yerine getirmediği sürece Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine açılmayacağını net bir dille bildirdi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ VURDU: MQ-1 DÜŞÜRÜLDÜ

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayımlanan resmi bildirinin detayları:

Hürmüz Boğazı semalarında uçuş gerçekleştirdiği belirlenen ABD menşeli MQ-1 tipi insansız hava aracı radar sistemlerince tespit edildi.

Angajman kuralları çerçevesinde hedef kilitlenen İHA, İran hava savunma unsurlarının açtığı ateş sonucu havada imha edilerek düşürüldü.

Olay bölgesinde hava ve deniz sahası hareketliliğinin en üst alarm seviyesinde izlendiği kaydedildi.

KALİBAF: "TAAHHÜTLER YERİNE GELMEZSE HÜRMÜZ AÇILMAZ"

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığı bilgilere göre, Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf hem askeri hem diplomatik mesajlar verdi:

Tavizsiz Diplomasi: Tahran yönetiminin diplomasi kulvarında son derece akılcı, kararlı ve tavize kapalı bir tutum sergilediği belirtildi.

Şartlar Washington'a İletildi: İran'ın temel güvenlik şartları ve taleplerinin arabulucu ülkeler vasıtasıyla doğrudan Beyaz Saray'a iletildiği aktarıldı.

Boğazın Kapıları Kapalı: ABD öne sürülen şartları yerine getirmedikçe ve somut taahhütlerde bulunmadıkça Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz ve tanker trafiğine yeniden açılmayacağı kesin bir dille yinelendi.