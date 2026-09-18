Hürmüz Boğazı'nda sıcak çatışma! İran tanker vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), boğazdan "yasa dışı" geçiş yapmaya çalıştığını öne sürdüğü Togo bayraklı bir petrol tankerini hedef alarak vurduğunu duyurdu. Vurulan tankerde yangın çıkarken Tahran yönetimi boğaz trafiğine ilişkin çok sert tehditlerde bulundu.

GEMİDE YANGIN ÇIKTI: "ABD KIŞKIRTTI VE KANDIRDI" İDDİASI

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada saldırının ayrıntıları paylaşıldı:

Doğrudan Müdahale: Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz ve yasa dışı şekilde geçiş girişiminde bulunduğu iddia edilen Togo bayraklı ticari gemiye askeri müdahalede bulunuldu.

Alevler Yükseldi: Düzenlenen saldırının ardından tankerde yangın çıktığı ve geminin hasar aldığı bildirildi.

Washington'a Suçlama: Devrim Muhafızları, söz konusu tankerin ABD ordusu tarafından kışkırtıldığını ve yanlış yönlendirilerek boğaza sürüldüğünü öne sürdü.

İRAN'DAN NET UYARI: "İHLAL EDEN GEMİLER İMHA EDİLECEK"

Bölgedeki deniz ticaretini ve enerji koridorunu doğrudan ilgilendiren restte Tahran, Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolün tamamen kendi elinde olduğunu hatırlattı:

Hürmüz Boğazı’nın mutlak kontrolünün İran ordusunda olduğu vurgulandı.

Açıklamada açık tehditte bulunularak, "Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı bir şekilde geçiş girişimleri, ihlalde bulunan gemilerin imhasından başka bir sonuç doğurmayacaktır" ifadelerine yer verildi.