Hürmüz dengeleri değiştiriyor: Petrol için kritik eşik... Doların tahtı sallanıyor

Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim yalnızca enerji piyasalarını değil küresel finans sistemini de etkiliyor. Petrol fiyatlarında sert yükseliş beklentisi güçlenirken doların rezerv para rolü tartışmaya açılıyor, Batı ekonomileri ise stagflasyon baskısıyla karşı karşıya kalıyor.

Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilim, küresel ekonomi ve enerji piyasalarında etkisini giderek artırıyor. Rusya’nın enerji ihracatında yaşanan aksaklıklarla birlikte oluşan tablo, uzmanlara göre geçici bir dalgalanmanın ötesine geçerek “çift taraflı bir şok” niteliği taşıyor.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Uzmanlar, mevcut durumu küresel enerji piyasasında bir “yeniden fiyatlandırma” süreci olarak tanımlıyor. Brent petrolün 150 dolar sınırını zorladığı belirtilirken, 170 dolar seviyelerinin artık uzak bir ihtimal olmadığı ifade ediliyor.

Asya’nın enerji tüketimini azaltamaması ve Avrupa’nın alternatif kaynak bulmakta zorlanması, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının sürmesine neden oluyor. Bu gelişmelerin, 1979 petrol krizine benzer etkiler oluşturabileceği değerlendiriliyor.

DOLARIN KONUMU TARTIŞILIYOR

Küresel ticarette doların rolü de tartışma konusu haline geldi. İran’ın Hürmüz bağlantılı ticarette Çin yuanına yönelmesi ve geçiş ücretlerinin dolar yerine yuan ile ödenmesi kuralını getirmesi dikkat çekti.

Çin’in sınır ötesi ödeme sistemi CIPS’te işlem hacminin artması ve ticaret fazlasını altınla dengeleme adımları, finansal sistemde alternatif arayışların güçlendiğini gösteriyor. Rusya’nın varlıklarını farklı coğrafyalara kaydırması da bu sürecin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

BATI EKONOMİLERİNDE STAGFLASYON RİSKİ

Enerji maliyetlerindeki artış Batı ekonomilerinde enflasyon baskısını artırdı. Isınma yakıtı, doğal gaz ve gübre fiyatlarında yaşanan yükselişin üretim maliyetlerini etkilediği belirtiliyor.

Tüketici güveninde yaşanan düşüşle birlikte konut ve otomobil gibi büyük harcamaların yavaşladığı ifade edilirken, ekonomistlere göre bu süreç enflasyon ve durgunluğun aynı anda yaşandığı stagflasyon riskini güçlendiriyor.

ASKERİ KAYIPLAR GİZLENİYOR

Krizin askeri boyutuna ilişkin veriler de gündeme geldi. İran’ın ABD üslerine yönelik saldırılarında 792 askerin hayatını kaybettiği ve bu verilerin ulusal güvenlik gerekçesiyle kamuoyuyla paylaşılmadığı ifade ediliyor.

Geopoll tarafından yapılan kamuoyu yoklamalarına göre, bölge halklarının İran’a yönelik desteğinde artış gözleniyor. Pakistan’da halkın yüzde 82’si İran’a empati duyarken, Mısır’da bu oran yüzde 49 seviyesinde ölçüldü. Suudi Arabistan’da ise çoğunluğun tarafsız kaldığı belirtildi.

Uzmanlara göre Hürmüz’de yaşanan gelişmeler, yalnızca bölgesel bir kriz değil, küresel ekonomik dengeleri doğrudan etkileyen bir süreç olarak öne çıkıyor.

