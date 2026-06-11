Hürmüz kapatıldı: İran’dan Ürdün'e 12 balistik füze ile saldırı

Patlamaların ardından ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Donald Trump’ın doğrudan talimatıyla İran’daki "çok sayıda hedefe" yönelik yeni "nefsi müdafaa saldırıları" başlatıldığını resmen ilan etti. CENTCOM, bombardımanın gerekçesini "İran’ın sürekli saldırganlığına bir yanıt" olarak açıkladı.

STRATEJİK KİLİT: HÜRMÜZ BOĞAZI TÜM GEMİLERE TAMAMEN KAPATILDI

ABD bombardımanına karşılık İran Hatemül Enbiya Merkez Karargahı acil koduyla askeri bir bildiri yayımladı. Küresel petrol ve ticaret lojistiğinin kalbi olan Hürmüz Boğazı'nın istisnasız tüm deniz araçlarına kapatıldığını duyuran karargahtan şu açıklama yapıldı: "Amerika'nın şer eylemlerinin devamı ve saldırgan ordusunun Hürmüzgan eyaletinin güneyindeki bazı bölgelere saldırı başlatması nedeniyle bu andan itibaren Hürmüz Boğazı, tanker ve ticari gemiler dahil her türlü deniz aracının geçişine kapatılmıştır; her türlü geçiş hedef alınacaktır."

TRUMP'IN "DİREKT GÖRÜŞTÜK" İDDİASINA TAHRAN'DAN YALANLAMA

Saldırılar sürerken Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerle doğrudan bir temas kurduğunu, kendisinden ABD saldırılarının durdurulmasını talep ettiklerini iddia etti. Trump ayrıca operasyonların kısa sürede biteceğini ve İsrail’in bu hamleyle hiçbir ilgisi bulunmadığını öne sürdü.

Ancak Tasnim Haber Ajansı’na konuşan İranlı üst düzey bir kaynak, Trump’ın "doğrudan görüştük" iddiasını "tamamen yalan" olarak nitelendirerek, ABD ile hiçbir temas kurulmadığını ve büyük misilleme harekatının başladığını bildirdi.

BÖLGESEL SAVAŞ DALGASI: BAHREYN, KUVEYT VE ÜRDÜN’DEKİ ABD ÜSLERİ VURULDU

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (İDMO), bölge genelinde yaygın bir karşı taarruz başlattı:

Bahreyn (5. Filo): İran ordusu, İHA’larla Bahreyn'de konuşlu ABD 5. Filosu’na ait Patriot hava savunma sistemlerinin iletişim antenlerini ve radar tesislerini vurdu. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ülkede hava saldırısı alarmı vererek halkı sığınaklara çağırdı. Şeyh İsa Hava Üssü'ndeki bazı noktalar da imha edildi.

Kuveyt: Devrim Muhafızları iki operasyon dalgasıyla Kuveyt’teki Ali ve Ahmed Hava Kuvvetleri üslerinde konuşlu ABD Ordusuna ait 18 stratejik hedefi vurduklarını açıkladı. Kuveyt yönetimi, sabaha karşı hava sahasını sivil uçuşlara tamamen kapatarak uçakları alternatif ülkelere yönlendirdi.

Ürdün: Gün ağarırken İDMO, Ürdün topraklarında yer alan El-Azrak Hava Üssü ve ABD komuta kontrol merkezini 12 adet balistik füze kullanarak hedef aldı. Saldırıda askeri tesislerin ve çok sayıda zırhlı aracın imha edildiği bildirildi.

HİZBULLAH CEPHEYİ GENİŞLETTİ: İSRAİL'İN KUZEYİNE ROKET YAĞMURU

İran’ın ABD üslerini füzelerle vurduğu dakikalarda, Lübnan’ın güneyinden Hizbullah da çatışmalara dahil oldu. Örgüt, İsrail’in kuzeyindeki yerleşim birimlerine yoğun roket atışları gerçekleştirdi. Kuzey koridorunda sirenlerin çalmasının ardından açıklama yapan İsrail Ordusu, füzelerin Lübnan güneyinde İsrail birliklerinin faaliyet yürüttüğü askeri alanların yakın noktalarına düştüğünü teyit etti. Bölgede sıcak çatışmalar tırmanarak devam ediyor.