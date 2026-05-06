Hürmüz’de ABD’den geri adım: İran’ın tavizsiz duruşu sonuç verdi

ABD Başkanı Donald Trump, bölge ülkelerinin baskısı ve İran’ın tavizsiz tutumu sonucunda, Hürmüz Boğazı’nda başlattıkları "Özgürlük Projesi"ni askıya aldıklarını duyurdu. Washington yönetiminin bölgeye yönelik yürüttüğü abluka siyaseti, Astana ortakları ve bölgesel güçlerin kararlı tavrıyla bir kez daha duraksadı.

"ÖZGÜRLÜK PROJESİ" KISA SÜRELİĞİNE DURDURULDU

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik başlatılan sözde yardım girişiminin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirdi.

Trump, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine, İran'a karşı yürüttüğümüz harekatta elde ettiğimiz muazzam askeri başarılar ve İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde kaydedilen büyük ilerleme dolayısıyla, abluka tam olarak yürürlükte kalmak şartıyla Özgürlük Projesi'nin kısa bir süreliğine durdurulmasına karşılıklı olarak karar verdik."

ABD lideri, bu kararın alınmasındaki temel hedefin; taraflar arası anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanıp imzalanamayacağını görmek olduğunu vurguladı.

OPERASYONUN ARKA PLANI: "23 BİN SİVİL" İDDİASI

Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve bu girişimi "Özgürlük Projesi" olarak isimlendirmişti.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde; İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından ötürü Körfez bölgesinde 87 farklı ülkeden yaklaşık 23 bin sivilin kurtarılması için söz konusu operasyonu başlattıklarını savunmuştu.