Hürmüz'de bir ilk! Çin petrol tankerine saldırı oldu

Hürmüz Boğazı girişinde seyreden ve Çinli bir şirkete ait olan petrol tankeri, Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında kimliği belirsiz bir saldırının hedefi oldu. Trump ve İran arasındaki diplomasi trafiğiyle petrol fiyatlarının düştüğü bir günde yaşanan bu saldırı, "güvenli bölge" algısını yerle bir etti. Caixin’in haberine göre, güvertesinde yangın çıkan gemideki hasar tespit çalışmaları sürerken, saldırının failine dair belirsizlik piyasalardaki barış iyimserliğini tehdit ediyor.

SALDIRININ AYRINTILARI VE KONUMU

Çin merkezli medya kuruluşu Caixin tarafından duyurulan olay, bölgedeki deniz trafiği için en kritik noktalardan birinde gerçekleşti:

Konum: Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Al Jeer Limanı açıkları, Hürmüz Boğazı giriş noktası.

Hedef: Çinli "CHINA OWNER & CREW" şirketine ait bir petrol tankeri.

Hasar: Saldırı sonrası geminin güvertesinde yangın çıktığı ve mürettebatın müdahale ettiği bildirildi.