Hürmüz’de gerilim: Küresel piyasalarda 'çöküş' senaryoları

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı üzerinden yükselen gerilim, bölgesel sınırları aşarak küresel ekonomi üzerinde etkili olabilecek yeni bir sürece girdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın sert çıkışlarının ardından Tahran’dan dikkat çeken bir hamle geldi.

İRAN’DAN HÜRMÜZ HAMLESİ

Trump’ın “Hürmüz Boğazı’nı açın ya da elektrik şebekeniz yok edilsin” sözlerine karşılık İran yönetimi geri adım atmadı. Pakistan üzerinden yürütülen arabuluculuk girişimlerinin sonuçsuz kaldığı ve ABD’nin sunduğu 15 maddelik planın reddedildiği öğrenildi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafından açıklanan yeni protokole göre, savaş sona erse bile Hürmüz Boğazı’ndan yapılacak tüm geçişler için izin zorunluluğu getirildi. Bu adım, bölgede uzun süredir geçerli olan “seyir serbestisi” anlayışının yerini Tahran ve Maskat merkezli yeni bir düzene bırakabileceği şeklinde değerlendiriliyor.

PETROL FİYATLARINDA KRİTİK EŞİK

Küresel piyasalar 6 Nisan tarihine kilitlenmiş durumda. Petrol fiyatlarının halihazırda 111 dolar seviyesinde olduğu belirtilirken, olası bir çatışma senaryosunda fiyatların 140 dolara kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar bu seviyenin yalnızca bir artış değil, küresel ekonomide resesyonu tetikleyebilecek kritik bir sınır olduğuna dikkat çekiyor. Olası bir saldırı durumunda İran’da milyonlarca kişinin elektriksiz kalabileceği, buna karşılık bölgedeki enerji altyapılarının hedef alınabileceği öngörülüyor.

ABD’DEN ÇELİŞKİLİ MESAJLAR

Trump’ın son günlerde yaptığı açıklamaların farklı yönlere işaret etmesi, krizin seyrine ilişkin belirsizliği artırdı. Bir yandan Hürmüz’de rol alınmadığını ifade eden Trump, diğer yandan petrol ve askeri müdahale vurgusu yaptı.

Bu durum, verilen sürenin bir “blöf” olup olmadığı tartışmalarını beraberinde getirirken, 6 Nisan’da atılacak adımların bölgedeki dengeleri doğrudan etkileyeceği değerlendiriliyor.

Piyasaların açılmasıyla birlikte hem ekonomik hem de siyasi tablonun daha net ortaya çıkması bekleniyor.