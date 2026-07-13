Hürmüz'de kararlılık: Trump'ın tehdidine İran'dan çok sert yanıt

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın yönetimini ele alacaklarına yönelik sert çıkışına, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan jet hızında ve çok sert bir yanıt geldi. Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, boğazın kontrolünü büyük bir kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek ABD ve müttefiklerine gözdağı verdi.

TRUMP'IN FOX NEWS AÇIKLAMASI FİTİLİ ATEŞLEDİ

Küresel piyasalarda emtia ve enerji fiyatlamalarını doğrudan sarsan gerilim, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan Fox News kanalında katıldığı bir televizyon programında yaptığı radikal açıklamalarla başladı. İran’ın bölgedeki faaliyetlerini ve enerji koridorlarını hedef alan Trump, "(Hürmüz) Boğazı elimizde tutacağız. Muhtemelen burayı tamamen biz yöneteceğiz. Boğaz'ın gardiyanları ve tek hakimi biz olacağız" ifadelerini kullanarak ABD'nin yeni dönem askeri ve stratejik yol haritasına dair açık bir mesaj verdi.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARINDAN JET YANIT: "TESLİM OLMAYA ZORLAYACAĞIZ"

Trump’ın bu hamlesine resmi sosyal medya hesabı üzerinden zehir zemberek bir açıklamayla yanıt veren İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Washington yönetimini küresel enerji güvenliğini sabote etmekle suçladı. ABD’nin Hürmüz Boğazı'na yönelik olası bir müdahale planının küresel petrol ve doğal gaz arz güvenliğini açıkça tehlikeye attığını ifade eden Muhibbi, şu sert ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı'nın kontrolü, egemenliği ve yönetimi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güç ve kararlılıkla sadece bizim tarafımızdan sürdürülecektir. Bölgeye dışarıdan müdahale etmeye çalışan yabancı güçleri ve onların bölgesel müttefiklerini, İran halkının sarsılmaz iradesi karşısında diz çökmeye ve teslim olmaya zorlayacağız."

"MÜDAHALE ETMELERİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Krizle ilgili İran askeri kanadından gelen tepkiler bununla da sınırlı kalmadı. İran Silahlı Kuvvetleri'nin sıcak savaşı ve operasyonel süreçleri yürüten en kritik birimi olan Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari de Trump’ın tehditvari sözlerini hedef aldı. Albay Zülfikari, askeri teyakkuz durumuna dikkat çekerek, "Bugüne kadar ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın hukuki ve coğrafi statüsüne müdahale etmesine, buradaki egemenliğimizi çiğnemesine izin vermedik, bundan sonra da asla vermeyeceğiz. Her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız" diyerek bölgedeki askeri duruşlarının nettliğini ortaya koydu.